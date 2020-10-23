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詹江村最新回應！認了屁股有胎記：如果性侵為真「願被判死刑」

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▲▼認了屁股有胎記　詹江村：如果性侵為真「願被判死刑」。（圖／鏡週刊提供）

▲詹江村今晨在臉書回應指出，如果被害人所說屬實，強烈建議法官判死刑或無期徒刑。（翻攝自詹江村臉書）

圖、文／鏡週刊

綽號「村長」的桃園市議員詹江村遭51歲女韓粉控告性侵，日前他強硬否認，但隨著證據越來越多，昨（22日）晚間詹江村在臉書證實自己屁股上有胎記，但他說很多人都看過，懷疑是有心人將資料餵給對方，不能光靠屁股上有胎記就要將他入罪。

議員詹江村陷入性侵疑雲，遭女韓粉控訴射後不理，日前他到警局提告對方妨害名譽，受害女子昨天下午也前往警局提告性侵，她向警方供稱，詹江村在去年8月20日晚間私訊她「最近1個人被圍剿了，身心俱疲，結果走錯路晃到新店碧潭，到現在還沒吃晚餐。」女韓粉因心疼他才外出陪同用餐，沒想到竟被帶往汽車旅館性侵。

過往對於屁股上有無胎記不肯證實的詹江村，昨夜終於承認屁股有胎記，但他說「看過的人非常多」，不僅在飯店大眾池或在岩灣擔任軍官，大家都是光著屁股在澡堂洗澡，更不用說歷任女友也知道。詹江村說，女韓粉自去年開始就頻頻放消息，但始終沒提到屁股有胎記這塊，況且1年多以來也沒報案，懷疑是有心人將資料餵給對方，刻意陷害。

詹江村還說，去年8月因為和館長隔空交戰，急需館長情報才會和女韓粉見面，後來女粉絲說要兜風，被他拒絕，女粉絲才反目，還說她不是塑膠的，利用完就丟，並且要他走著瞧。

今（23日）晨詹江村在臉書回應指出，如果被害人所說屬實，強烈建議法官判死刑或無期徒刑，或者要他自盡都行。「但如果一切都是假的，也祈求上蒼，詛咒所有編劇媒體及酸民們，讓他們的父母兒女，也如我的父母兒女們此時一樣的痛苦，一切報應都一定要報應到他們的家人身上。我用生命詛咒這些人」。

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