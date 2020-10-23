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丁允恭爆「詹江村曾言語性騷女友」　關鍵對話曝光！杏仁哥也在旁

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▲▼【村長變渣男案外案2】曾言語性騷丁允恭女友　詹江村：妳要在這陪我們嗎？。（圖／鏡週刊提供）

▲村長也曾對前總統府發言人丁允恭的現任女友C女，有過言語上的騷擾。（翻攝自YouTube）

圖、文／鏡週刊

被韓粉封為「村長」的國民黨桃園市議員詹江村，遭女韓粉指控被帶到摩鐵硬上，還指證臀部上有胎記。本刊接獲爆料，村長也曾對前總統府發言人丁允恭的現任女友C女，有過言語上的騷擾，當時還被媒體以「性騷擾女記者」為題，做成新聞。

詹江村桃色風暴持續延燒，知情人士告訴本刊，今年6月10日，村長與杏仁哥前往民進黨中央黨部直播，稱要聲援總統蔡英文的釣魚台議題；當時，還在媒體單位任職的C女到場採訪，便詢問村長及杏仁哥是否會待到過夜，但未料卻遭村長意帶騷擾說，「妳要在這邊陪我們嗎？」

知情人士說，村長與C女的這段對話，當時還被媒體做成新聞，以「性騷擾女記者」為題，內容提到，C女問，「今天會想要在這邊過夜嗎？」詹江村回，「妳要在這邊陪我們嗎？」C女則說，「看你們要不要待在這邊？」詹江村又回，「妳要陪、我就陪妳。」

一旁的杏仁哥也稱讚C女，「很漂亮耶！」詹江村還接著搭話說：「不要談、無論女生漂不漂亮，你不要物化女性媒體，人家又沒有說我很帥。你說人家很漂亮，這樣我很吃虧耶！如果人家說我很帥，我才說人家很漂亮，這很吃虧啊！」

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。

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