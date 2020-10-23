詹江村重開臉書！否認與J女上過床　喊話旺旺蔡董：說清楚

▲國民黨籍桃園市議員詹江村23日未出席議會臨時會，質詢座位上留有大批資料。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍桃園市議員「村長」詹江村捲入性侵案，23日一早甚至關閉個人臉書專頁，但中午重新開放，詹江村PO文否認有關閉臉書，並重炮反擊J女密謀製造假新聞，串供對話內容，更質疑中天旺旺集團打甚麼算盤？詹江村強調與J女根本不是炮友也沒有上過床，沒有去過汽車賓館，若再有媒體採用旺旺集團假新聞，他一律提告。

詹江村23日並未出席議會第2屆第12次臨時會開議的預備會議，上午在國民黨團辦公室也未見人影，議事堂上辦公桌只見留下大批資料，卻未見到「村長」本人出席，連同22日臨時會報到也未見詹出現，「村長」已經2天未進入議會議事堂。

詹江村個人臉書專頁23日上午無預警關閉，對此，詹江村受訪時表示他並不清楚為何臉書會關閉，但他在中午時進入臉書PO文，他把自己心中看法都在臉書專業上，媒體記者可在臉書找到他的PO文。

▲國民黨籍桃園市議員詹江村23日針對臉書關閉一事指出，他並不清楚為何會關閉，但他才於中午12時30分左右貼文反擊。（圖／翻攝自詹江村粉絲專頁）

詹江村臉書最新PO文指出，妳們密謀製造假新聞，說杏仁哥相信j女的證據之後大怒。

你們串供的對話內容，在J女沉不住氣的狀況下，又傳給另一位接受爆料者，當中還說這下他們直播主之間會大崩潰，中天旺旺集團你們，你們打什麼算盤？

詹江村強調，我跟J女不是炮友，沒有上過床，沒有去汽車賓館，再有媒體採用旺旺集團的假新聞，我一律提告；J女向杏仁哥指證歷歷，蔡董介入安排此案，週刊王並沒有出面澄清，杏仁哥也說了，蔡董請說清楚。

蔡董你應該記得，你還欠我一次人情，欠我一頓飯，一年了，你應該忘記了！你要救中天我能理解，但不能以謀殺我的人格，還有打掉直播主作為交換。相關的電話錄音，有必要我跟杏仁哥都會提供給社會大眾。

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