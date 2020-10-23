2020蘭陽媽祖文化節　媽祖與眾神尊3天2夜遶境巡守護蘭陽

▲▼宜蘭縣長林姿妙等人帶領下，2020蘭陽媽祖文化節的媽祖等神尊3天2夜遶境。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「2020蘭陽媽祖文化節」23日起一連3天，進行宜蘭鄉鎮大遶境民俗慶典活動。宜蘭各地參與遶境宮廟的信眾及藝閣車，23日清晨集結在活動主祀宮廟羅東震安宮前，在縣長林姿妙等人帶領下，媽祖眾神尊遶境隊伍約千餘人浩浩蕩蕩出發，開始進行3天2夜的陸上及鐵道巡境，祈求宜蘭縣境四時無災、縣民平安和樂。

今（2020）年蘭陽媽祖文化節遶境路線，第1天由羅東震安宮出發，經過冬山鹿安宮，中午至天照宮休息，下午經過定安宮，晚上駐駕於南方澳南天宮。第2天由將從南方澳南天宮起駕至蘇澳車站，搭乘蒸汽火車專列到頭城，接駁到烏石港後，再繼續往南步行，遶境礁溪，晚上駐駕礁溪澤蘭宮。第3天由礁溪澤蘭宮起駕，行經宜蘭市、五結鄉最後回到羅東鎮，在羅東震安宮辦理回鑾大典科儀，然後移駕到羅東文化工場舉行媽祖之夜晚會，感念眾神遶境庇佑宜蘭，以及各宮廟盛情參與。

因應新冠肺炎疫情，活動也特別邀請「金環太子會」安排「火神陣」的陣頭，依據古禮效法古代道家儀典，隨媽祖遶境蘭陽，破穢除氛保安。寓意是用火來剋制邪金（COVID-19新冠肺炎）。同時，今年的陣頭先鋒官陣頭將委由「金環太子會」接下重責大任，由金環凜風元帥擔任媽祖先鋒官，以廣布神威來驅除瘟疫災情，以達到風調雨順、萬民健康之目的。

縣長林姿妙表示，2020蘭陽媽祖文化節，為宜蘭年度重要宗教盛事，藉由宗教活動吸引觀光旅遊人潮，帶動地方經濟。因應防疫新生活，今年遶境活動的儀典採簡單隆重方式辦理，並以「和眾神搭火車去祈安」、「遶境祈福、除疫保安」為活動主軸，特別安排「火神陣」的陣頭，隨媽祖遶境蘭陽，破穢除氛保安。誠摯邀請全國及宜蘭鄉親共同逗陣迓媽祖、保平安。

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