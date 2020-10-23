　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020蘭陽媽祖文化節　媽祖與眾神尊3天2夜遶境巡守護蘭陽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼宜蘭縣長林姿妙等人帶領下，2020蘭陽媽祖文化節的媽祖等神尊3天2夜遶境。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭縣長林姿妙等人帶領下，2020蘭陽媽祖文化節的媽祖等神尊3天2夜遶境。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「2020蘭陽媽祖文化節」23日起一連3天，進行宜蘭鄉鎮大遶境民俗慶典活動。宜蘭各地參與遶境宮廟的信眾及藝閣車，23日清晨集結在活動主祀宮廟羅東震安宮前，在縣長林姿妙等人帶領下，媽祖眾神尊遶境隊伍約千餘人浩浩蕩蕩出發，開始進行3天2夜的陸上及鐵道巡境，祈求宜蘭縣境四時無災、縣民平安和樂。

▲▼宜蘭縣長林姿妙等人帶領下，2020蘭陽媽祖文化節的媽祖等神尊3天2夜遶境。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

今（2020）年蘭陽媽祖文化節遶境路線，第1天由羅東震安宮出發，經過冬山鹿安宮，中午至天照宮休息，下午經過定安宮，晚上駐駕於南方澳南天宮。第2天由將從南方澳南天宮起駕至蘇澳車站，搭乘蒸汽火車專列到頭城，接駁到烏石港後，再繼續往南步行，遶境礁溪，晚上駐駕礁溪澤蘭宮。第3天由礁溪澤蘭宮起駕，行經宜蘭市、五結鄉最後回到羅東鎮，在羅東震安宮辦理回鑾大典科儀，然後移駕到羅東文化工場舉行媽祖之夜晚會，感念眾神遶境庇佑宜蘭，以及各宮廟盛情參與。

因應新冠肺炎疫情，活動也特別邀請「金環太子會」安排「火神陣」的陣頭，依據古禮效法古代道家儀典，隨媽祖遶境蘭陽，破穢除氛保安。寓意是用火來剋制邪金（COVID-19新冠肺炎）。同時，今年的陣頭先鋒官陣頭將委由「金環太子會」接下重責大任，由金環凜風元帥擔任媽祖先鋒官，以廣布神威來驅除瘟疫災情，以達到風調雨順、萬民健康之目的。

縣長林姿妙表示，2020蘭陽媽祖文化節，為宜蘭年度重要宗教盛事，藉由宗教活動吸引觀光旅遊人潮，帶動地方經濟。因應防疫新生活，今年遶境活動的儀典採簡單隆重方式辦理，並以「和眾神搭火車去祈安」、「遶境祈福、除疫保安」為活動主軸，特別安排「火神陣」的陣頭，隨媽祖遶境蘭陽，破穢除氛保安。誠摯邀請全國及宜蘭鄉親共同逗陣迓媽祖、保平安。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►影／復建醫師2度襲胸！將停職送身心科治療　院方道歉：請原諒我們

►搭北捷手貼嫩妹胸部！死性不改...色醫師上回火車上二度對女襲胸

►北捷變態狼竟是復健醫師！外套掛手貼嫩妹胸部　羅東博愛醫院說話了

►「神奇淡斑皂」年賣100萬個！臉蛋、身體都能用　放浴室不怕潮濕軟爛

►聽Podcast #我在案發現場
 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
頭香哥iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花35
習近平警告美國：中國人是惹不得，惹翻了是不好辦的
南韓32人打流感疫苗暴斃　台灣也進口同廠牌！陳時中回應了
小豬落淚認「3人行染性病」　抓包男友偷吃不想分手：我們3個在
一天20死！南韓32人打流感疫苗後「離奇暴斃」…生產地曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林「絲瓜界的LV」　農業與文創的饗宴明日登場

她半夜路旁哭泣　原來找朋友玩走失忘記回家的路…屏警助返家

屏市林清雲、潘昭萬栽種洛神花　「酸中帶甜」像極了愛情

2020蘭陽媽祖文化節　媽祖與眾神尊3天2夜遶境巡守護蘭陽

77歲翁遊南庄「下車尿尿」後失聯　警地毯式搜尋檳榔攤找到他

聯結車深夜輪軸破裂拋錨戰備跑道　天色昏暗警急協助安全維護

彰化第一座百貨公司要來了！縣長證實「用地確定」　美式賣場詢問中

金山中角灣行車亂象有解　20日起部分路段改單向通行

加完油沒給發票！過3個紅綠燈「油箱空了」　他看監視器氣炸

新北「山藥」養身補氣最對味　秋末霜降滋補好選擇

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

雲林「絲瓜界的LV」　農業與文創的饗宴明日登場

她半夜路旁哭泣　原來找朋友玩走失忘記回家的路…屏警助返家

屏市林清雲、潘昭萬栽種洛神花　「酸中帶甜」像極了愛情

2020蘭陽媽祖文化節　媽祖與眾神尊3天2夜遶境巡守護蘭陽

77歲翁遊南庄「下車尿尿」後失聯　警地毯式搜尋檳榔攤找到他

聯結車深夜輪軸破裂拋錨戰備跑道　天色昏暗警急協助安全維護

彰化第一座百貨公司要來了！縣長證實「用地確定」　美式賣場詢問中

金山中角灣行車亂象有解　20日起部分路段改單向通行

加完油沒給發票！過3個紅綠燈「油箱空了」　他看監視器氣炸

新北「山藥」養身補氣最對味　秋末霜降滋補好選擇

反萊豬！國民黨發動11/12上凱道　陳吉仲回應了

雲端最前線／台幣直逼28.5彭淮南防線 如何卡位外匯投資？

9萬萊豬報告物超所值？柯文哲酸：找研究生做也差不多這價錢

男友愛上別的男人　她高EQ「三人睡一起」：反正我不適合伴侶生活

激戰人妻…她嬌喊「瑜珈無法取代跟你做」！小王自豪：讓你太爽了

陳同佳殺女友逃港…死者母定今日「投案最後期限」　檢等嘸人

第一次玩玩具！墨西哥浪浪選中玩偶咬著甩　快樂畫面惹心疼

桃園毒蟲痛毆2老婦　1死1重傷一度無罪終判13年定讞

藍色真的不好看？　iPhone12今開賣現場直擊實體機顏色

都更數量居六都之冠　侯友宜：2年超過前幾任縣市長成績

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

地方熱門新聞

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

彰化首座百貨公司來了　縣長證實

荔枝椿象商機！成蟲「1公斤1000元」收購

彰化即起收購荔枝椿象：1kg1000元

「萬里蟹」是漁民乘驚濤駭浪換來

全台最大好市多加油站23日正式開幕　

口罩到處丟　光田淨灘清出近200KG垃圾

台中上海陸家嘴再現江浙功夫菜

黃捷收包養信！正妹看傻：我也收到

外送員未用保溫箱遭提醒　竟棄單怒打老闆

萬里蟹鱻蟹宴　24日野柳漁港登場

77歲翁遊南庄失聯　檳榔攤找到他

切除顱顏皮膚癌術後免植皮

即／淡海輕軌進站冒白煙　月台乘客驚嚇

更多熱門

相關新聞

蘭陽媽祖文化節紀念車票　58分鐘賣光光

蘭陽媽祖文化節紀念車票　58分鐘賣光光

宜蘭縣政府為結合「2020蘭陽媽祖文化節」活動，推廣東部鐵道觀光，與台鐵局合作發行，限量1千套，每套台幣99元，每人限購4套的2020蘭陽媽祖文化節紀念車票，16日開賣58分鐘即賣光光。

國慶麻豆2場大型廟會遶境活動鬥陣來鬧熱

國慶麻豆2場大型廟會遶境活動鬥陣來鬧熱

萬巒宮廟遶境　「未戴安全帽」警開出20張罰單

萬巒宮廟遶境　「未戴安全帽」警開出20張罰單

內埔警召開廟會遶境約制會議　鬥毆送辦

內埔警召開廟會遶境約制會議　鬥毆送辦

生人迴避！彰邑城隍睽違24年即將暗訪

生人迴避！彰邑城隍睽違24年即將暗訪

關鍵字：

2020蘭陽媽祖文化節遶境

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

小豬落淚認「3人行染性病」！抓包男友偷吃

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

KID露骨告白「每一個温貞菱都很可愛」！

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面