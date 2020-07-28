生人迴避！晉升「仁愛侯」首度出巡　彰邑城隍睽違24年即將暗訪

▲彰邑城隍廟即將於31日暗巡。（圖／翻攝自彰化市長林世賢臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2020庚子年彰邑城隍廟訂於農曆6月11日（國曆7月31日）下午6時起暗訪出巡盛大展開，彰化市長林世賢指出，距離上次出巡已經是24年前，因此地方擴大舉行，繞境將行經彰化市境內，也將舉行宗教踩街活動，活動進行到6月15日城隍爺聖誕日，公所歡迎信眾共同參與盛會。

林世賢指出，彰邑城隍廟主祀城隍原為「顯祐伯」管轄大甲溪到虎尾溪，在2001年更晉升為「仁愛侯」，神格極高，本次出巡，時間距離前次24年，是彰化宗教盛事。城隍出巡前一天「暗訪」，要彰化市四間土地公廟宇隨行。目前彰化市東門「樂耕門」、西門「慶豐門」、南門「宣平門」及北門「共辰門」，四門樓都已搭建完成。

林世賢也表示，城隍爺暗訪目的掃除不淨，除瘟解煞，希望掃除肺炎疫情，經目前已經排定的行程，從6月11日（國曆7月31日）下午6時起暗訪；6月12 日上午7時30分城隍出巡遶境，下午5時30分在觀禮台有表演節目；6月13日下午1時車巡遶境及藝閣踩街；6月14日下午3時宴王祝壽、晚間11時祝壽大典；6月15日城隍爺聖誕，希望能創造觀光效益，鄉親都作伙出巡暗訪，讓彰化市更祥和樂利。

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