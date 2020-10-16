北捷變態狼竟是復健醫師！外套掛手貼嫩妹胸部　羅東博愛醫院說話了

記者游芳男／宜蘭報導

爆料公社8月時曾經流傳一段影片，台北捷運往淡水方向時，看到一位穿襯衫男子用吊掛外套的手「蹭」女子胸部，行徑都被網友拍下PO上網，羅東博愛醫院在網路輿論中得知伍姓醫師涉及此事，旋即成立調查小組釐清真相；並於即起暫停伍男的醫療業務。而伍男目前未有任何回應。

▲羅東博愛醫院伍姓醫師因捷運襲胸事件遭停職。（圖／翻攝羅東博愛醫院官網）

伍姓醫師在捷運上涉及不妥行為，羅東博愛醫院表示，後續本院將全力配合偵查作業，為保障當事人權益，將俟偵查結果出爐後，另依院內制度審查處理，請社會大眾安心。

▲伍姓醫師於捷運車廂內對女子襲胸畫面。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文，指出台北捷運往淡水方向疑似碰到捷運變態，他只見一位男子站著貼很近一位妹妹，發文者問妹妹「妳認識這男的嗎？」妹妹表示不認識，還用害怕眼神求助。

不過PO文者只把男子支開、沒有把他弄離妹妹遠一點，最後就到站離開。發文者說「我也很後悔沒大聲制止，可是看到的第一時間的反應是嚇到（想說自己有沒有看錯），然後在想要怎麼處理（因為他手遮住不能確定）。若下次遇到類似情況，我會更果斷更勇敢。」

影片曝光後許多網友截圖喊肉搜，甚至還有一位日籍女子在底下留言說「我認得那個電腦包！我在板南線遇過他！那時他坐我隔壁，然後手一直假裝要摸口袋之類的，手就在我跟他的大腿間移來移去，我往旁邊挪他還是靠過來，後來他在國父紀念館下車，我跟過去，他就又跳上反方向的的車離開了！」

▼院方聲明。（圖／翻攝羅東博愛醫院官網）

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