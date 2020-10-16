復建醫師2度襲胸！將停職送身心科治療　院方道歉：請原諒我們

記者游芳男／宜蘭報導

羅東博愛伍姓復健科醫師，日前涉及北捷上以外套掛手貼嫩妹胸部，羅東博愛副院長林志銘，16日下午正式向被害者及社會大眾表達歉意。羅東博愛副院長林志銘表示，事件造成被害人心靈上的衝擊，及社會大眾的不滿，在此博愛表示非常的抱歉，也希望被害人及社會大眾能夠予以原諒。

▲羅東博愛伍姓醫師涉及捷運變態被停職。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲伍姓醫師涉及捷運變態被停職，羅東博愛副院長林志銘，16日下午正式向被害者及社會大眾表示歉意2次。（圖／記者游芳男翻攝）

林志銘說，其實事情發生的時候，院方第一時間知道有這樣的情況後，即約談伍姓醫師，也透過一些詢問，也開了一個人評會議，因為當時事件還在司法調查階段，所以當下是先給予停職處分，伍姓即未再收住院跟門診的業務，

之後，院方也請了身心科主任給予輔導訪談，看起是一個心理上的疾病，所以給予必要的協助跟治療。

至於社會大眾也會擔心未來伍姓醫師是否會再回至職場上，這部分必要由專業的醫療來判斷，伍醫師若要再回到職場，當然必需對自己的行為各方面要有一定的克制，這一部更需由專業醫師或院外專業醫師來作評斷。

雖然伍姓醫師的行為非發生在院內，但病人到院接受醫療的服務是一個信任，而伍姓醫師的事件，一定會造成一般民眾或病人來到醫院方有一定壓力，院方除了非常抱歉外，更要對被害者及社會大眾表達歉意。

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