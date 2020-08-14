內埔警分局召開廟會遶境約制會議　鬥毆送辦…未戴安全帽告發

▲屏東縣埔警方13日召開協調會萬巒鄉轄區廣聖會16日舉辦「三載圓香回駕會香大典」遶境活動協調會。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉轄區廣聖會16日舉辦「三載圓香回駕會香大典」遶境活動，預料將有眾多信徒參與，為使活動順利圓滿及避免遶境脫序，內埔警分局13日召集廣聖會宮主及相關幹部、環保局暨萬巒消防分隊召開協調會。警方強調，，公共場所或公眾得出入的場所聚集3人以上鬥毆者，一律依新修正之刑法「妨害秩序罪」送辦，以維護治安。

▲協調會。

內埔警方說，後疫情時代，各地的廟會遶境如雨後春筍般陸續舉辦，惟遶境行經的路段造成的噪音、廢棄物，甚至街頭鬥毆，又為民眾及信徒所不能接受的，除了對神明的不敬外，也影響到諸多用路人的權益及妨害社區安寧。

警方昨天召開遶境會議，除確定當日參與的陣頭及主事人名單外，對於行台架設的地點，該分局亦要求不得額外新增，並要求派出所於遶境前夕進行路況查報。另對遶境造成的道路壅塞、陣頭擺炮及插隊引發的街頭亂鬥。分局長蔡耀順表示，警方已規劃民力交通疏導、警力安全維護及蒐證，並要求廣聖會提出督陣人員名單，自主管理。

會中環保局及萬巒消防分隊，也分別就噪音、廢棄物清理及爆竹煙火燃放等業管事項，提出宮廟遶境須配合自治法規事項。警方並提醒，針對過往廟會遶境常見之騎士未戴安全帽等情，警方已規劃「未戴帽取締組」，嚴正執法，期望廣聖會能共同約制，為提升宮廟文化共同努力。

蔡分局長叮嚀，神明過生日，宮廟舉行的各項慶典活動，可以很熱鬧，但也可以很優雅，無須靠「鬧事」助興，各宮廟都有責任提升自己的宮廟文化，別讓神明「看笑話」；並表示當天活動期間，對於脫序、違法之行為，也將以法相繩，維持社會秩序及安寧。

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