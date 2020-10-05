國慶煙火在台南　麻豆2場大型廟會遶境活動鬥陣來鬧熱

▲今年國慶煙火在台南安平，除了炫麗煙火外，麻豆市區於國慶日當日，將有麻豆龍泉太子宮及真玄太子宮西秦會等大型廟會遶境活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年國慶煙火在台南安平，除了炫麗煙火外，麻豆市區於國慶日當日，將有麻豆龍泉太子宮及真玄太子宮西秦會等大型廟會遶境活動，雙方均依規定申請路權，麻豆警方除重兵部署、防範陣頭鬥毆外，也將採取階段性改道措施，期遶境活動能圓滿順利，也請路過用路人配合警方指揮行進。

麻豆警方指出，龍泉太子宮計參加神轎18頂、車輛10輛、陣頭28陣、人數約2000人，真玄太子宮西秦會計參加神轎4頂、車輛10輛、陣頭27陣、人數1000人，麻豆分局已提前召集雙方主辦負責人召開協調會議，協調遶境路線不打結，並約制參加廟會活動人員切勿「滋事、打架」，雙方隊伍將於當日夜間7時起，在麻豆市區街道交會，麻豆警方除重兵部署、防範陣頭鬥毆外，也將採取階段性改道措施，期遶境活動能圓滿順利，警方籲請用路人屆時配合警方指揮行進。

麻豆警分局長洪頂力表示，該轄連假期間國慶煙火在台南舉辦，歡迎各界遊客來台南觀看煙火時，順路來麻豆觀看在地熱鬧的宗教遶境活動，警方已期前規劃警力佈署，有效疏導車流，以利活動順利圓滿，讓出遊民眾，快快樂樂出門，平平安安回家。

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