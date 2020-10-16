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大排長龍！千套蘭陽媽祖文化節紀念車票　58分鐘賣光光

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▲▼民眾排隊搶購1千套2020蘭陽媽祖文化節紀念車票，58分鐘即賣光光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼民眾排隊搶購1千套2020蘭陽媽祖文化節紀念車票，58分鐘即賣光光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府為結合「2020蘭陽媽祖文化節」活動，推廣東部鐵道觀光，與台鐵局合作發行，限量1千套，每套台幣99元，每人限購4套的2020蘭陽媽祖文化節紀念車票，16日開賣58分鐘即賣光光。

▲▼民眾排隊搶購1千套2020蘭陽媽祖文化節紀念車票，58分鐘即賣光光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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▲▼民眾排隊搶購1千套2020蘭陽媽祖文化節紀念車票，58分鐘即賣光光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

16日上午10時在台鐵蘇澳站開賣的1千套2020蘭陽媽祖文化節紀念車票，開賣前一天（15）日下午1時，即有民眾於蘇澳站售票窗口排隊準備購買第1套車票，並有遠從彰化、台南、桃園的民眾陸續加入排隊行列，發售站方亦事先設置清楚的排隊動線及相關購票說明，並對徹夜排隊民眾提供協助。

▲民眾漏隊排隊搶購第1套2020蘭陽媽祖文化節紀念車票。（圖／記者游芳男翻攝）

▲民眾漏隊排隊搶購第1套2020蘭陽媽祖文化節紀念車票。（圖／記者游芳男翻攝）

開賣前台鐵更加派人力及路警協助維持秩序，及對每位民眾清楚說明紀念車票乘車與福袋兌換的細節，1千套紀念車票於開賣後58分鐘即全部售完，尚有約150餘位民眾向隅。

買到的民眾們均表示紀念車票印製精美，當場興奮展示與合影留念，並稱讚縣府及台鐵局用心，向隅者亦表示希望宜縣府能繼續舉辦相關活動及加碼，讓每個民眾均能買到，整個售票過程順利。

台鐵宜蘭運務段表示，紀念車票的設計，為媽祖封套內嵌抽拉式卡片所組合而成，封套正面以「2020蘭陽媽祖文化節」的「Q版媽祖」為主視覺，內卡則為媽祖的左右護法，千里眼及順風耳手拿名片式車票1張，並將宜蘭縣內12鄉鎮市的特色景點融入背景中。

並提醒幸運購買到活動紀念車票的民眾，10月24日可憑乘車票搭乘台鐵蘇澳至頭城的區間車1次，參與文化節相關活動，並於24日上午10時至下午8時止，憑車票票根及福袋兌換券到頭城慶元宮兌換福袋1份（媽祖紀念T+紀念毛巾+紀念帽子）。

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