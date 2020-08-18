萬巒宮廟遶境　「未戴安全帽」警開出20張罰單、6無照駕駛

▲屏東縣內埔警分局「未戴帽取締組」對參加宮廟遶境未戴安全帽的信徒開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉一宮廟前天舉行遶境儀式，轄區的內埔警分局有鑑於以往類似遶境活動，有的信徒為了方便，騎機車不戴安全帽，危急交通安全，首次規劃「未戴帽取締組」，一天下來，開出20張罰單，另6張無照駕駛，借以警惕習慣於遶境上「不戴帽」的信徒。

▲▼開單告發未戴安全帽。

內埔警方說，為提升宮廟文化，部分廟會遶境除了減炮外，另也在整個隊伍後方規劃清潔志工或環保清潔車，在神轎通過後隨即清掃，不致讓整個遶境過的街道滿目瘡痍。而「廟會遶境」另一常有的亂象是信徒騎著機車在遶境路段來回穿梭，卻不戴安全帽，儼然將遶境視為「法律假期」。

內埔警分局轄區萬巒鄉一宮廟於16日進行「圓香回駕會香遶境」，該分局在行前即召集宮廟負責人及相關幹部召開約制會議，會議中除提醒公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上鬥毆者，一律依「妨害秩序罪」送辦外；並要求宮廟負責人應落實宣導信徒「騎機車戴安全帽」的規定。

並首次規劃「未戴帽取締組」，希望陪同遶境隊伍的機車組都能遵守交通法規，並避免騎乘機車的信徒出現酒後騎車的行為，遶境當日，該分局不手軟，雖隊伍周邊仍有督陣（隊）志工提醒騎士，但仍開出了20張未戴安全帽及6張無照駕駛的紅單，借以警惕習慣於遶境上「不戴帽」的信徒。

分局長蔡耀順表示，宗教能提升信徒的心靈文化，為避免遶境衍生的噪音、垃圾、違規或街鬥，讓人觀感不佳，各宮廟對於廟會文化的提升，責無旁貸，方能確保社會秩序及安寧。

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