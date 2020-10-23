　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone12今天開賣！各大電信商推好康拚人氣　蘋果直營店淡定迎客　

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12,iPhone 12 mini。（圖／Apple提供）

▲iPhone 12。（圖／Apple提供）

記者余弦妙／台北報導

iPhone12今（23）日正式開賣，各家電信業者也紛紛祭出開賣好禮，不少果粉已經等不及，提前排隊準備搶購，甚至有從上週六（17日）開始排隊的「頭香哥」，卡位時間長達一周。

這位在中華電信卡位的頭香哥魏先生，是在上周六（17日）就已到場排隊，預計將購入iPhone 12 Pro 256GB太平洋藍色。

另一頭，台灣大哥大用戶、資深果粉陳小姐，也是提前一天，從週四就開始排隊，她表示，這次預計想買iPhone 12 Pro 512GB太平洋藍色。可見蘋果這次所推出的藍色還是深受果粉喜愛。

至於蘋果直營店，以往都未推出開賣早鳥相關優惠活動，不過開賣當天還是會吸引不少果粉到場目睹新機風采，因此在開賣當天蘋果直營店仍舊湧入不少果粉爭相實測。

▼中華電信頭香哥。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼中華電信頭香哥。（圖／記者余弦妙攝）

以下是各大電信商的促銷優惠活動：

中華電信

23日上午8時在台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 12新機首賣會」。中華電信今年於開賣會現場將贈送3,600元優惠券給前100名排隊的果粉，只要於2020年12月31日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 12全機型任一款，皆可再享3,600元購機優惠，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案均適用。

另外，凡於2020年12月31日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元(含)以上，即可參加「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」活動，有機會將人氣爆棚的iPhone 12 Pro 128G (10名)、iPhone 12 128G (10名)、全新Apple Watch (20名)及AirPods Pro無線充電盒組(20名)，共60個大獎，滿足果粉一次擁有實用的蘋果產品需求。

中華電信並提供全台最大連鎖健身品牌World Gym世界健身免費會籍12個月(200名)，還有中華電信5G品牌代言人限量珍藏馬克杯(1,500名)，共計數百萬元好禮。

▲iPhone 12 Pro。（圖／Apple提供）

▲iPhone 12 Pro。（圖／Apple提供）

遠傳電信

將於23日上午8時，將在台北信義威秀店舉辦開賣活動，前50名排隊果粉只要持iPhone 6s以上舊機，申辦「遠傳心5G」1399元以上資費，現場再折9,300元，等於0元就可帶走iPhone 12，再送價值超過3,000元的「極速快充大禮包(無線充電盤+快充組合)」。

除了威秀門市外，台北資訊園區/三重正義北/中壢新生/逢甲福星/台南民生/高雄林森/宜蘭羅東/花蓮中正/台東中華共9家遠傳直營門市同步提供加碼早鳥禮。

另外，還有多項獨家優惠，如「老客戶續約免萬元預繳，最高再折5,000元」、「送三大5G創新服務」、「首次訂閱iCloud免費體驗三個月」、「申辦行動裝置險 送App Store百元購物金」，更加碼推出開賣首三日超殺配件優惠，到遠傳直營門市購買iPhone12系列手機，加購AirPods2只要3,990元、加購AirPods Pro只要6,290元，指定原廠配件還可享9折優惠。

台灣大哥大

23日正式開賣當天iPhone 12與iPhone 12 Pro，台灣大規劃當天早上8點在台北信義威秀門市舉辦開賣活動，祭出總價值超過37萬元的大禮，排隊早鳥前50名並申辦1,399以上資費的消費者，保證人人有獎，有5成機率抽中市價7,990元的AirPods Pro；搶頭香民眾更將獲贈價值超過3萬元的驚喜大禮包；前10名則有一千元到六千不等的momo幣回饋。

另外，開賣當天到威秀門市排隊的前百名果粉，將獲得MyMusic以及myVideo免費14日體驗序號。當天早上台灣大也將準備豐盛早餐，招待排隊果粉，申辦1,399資費的前50名早鳥果粉，能參加幸運轉盤遊戲，抽AirPods Pro、市價1,380元的UAG耐衝擊保護殼、市價990元的原廠電源轉換器；開賣首三日在全台申辦台灣大指定5G資費購買iPhone 12 / 12 pro的用戶，還能加碼抽價值近9萬元的宏佳騰智慧電車。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
「霜降」清晨17.3℃創入秋新低　東北風吹冷北台灣！下探17
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone12今天開賣！各大電信商推好康拚人氣　蘋果直營店淡定迎客　

搶購iPhone 12超狂果粉！頭香哥上週六已卡位　有人請假排隊

不用再找 Wi-Fi 了！iPhone 12 可透過5G下載iOS更新

臉書新舊介面秒切換！Chrome 擴充功能帶你重溫經典版FB

iPhone 12 配件出包！　MagSafe 手機殼竟然沒有喇叭孔

iPhone 12 網路耗電實測出爐！　5G 比 4G「沒凍頭」

蘋果發布iOS 14.2公開Beta版！增添新Emoji、音樂識別功能

亞太電信推毫米波服務　用戶沒5G手機也能體驗5G高速上網

LINE萬聖節特效來了！輸入三組關鍵字　召喚超可愛巫婆兔兔

iPhone12開賣好康看過來！　三大電信優惠總整理

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

iPhone12今天開賣！各大電信商推好康拚人氣　蘋果直營店淡定迎客　

搶購iPhone 12超狂果粉！頭香哥上週六已卡位　有人請假排隊

不用再找 Wi-Fi 了！iPhone 12 可透過5G下載iOS更新

臉書新舊介面秒切換！Chrome 擴充功能帶你重溫經典版FB

iPhone 12 配件出包！　MagSafe 手機殼竟然沒有喇叭孔

iPhone 12 網路耗電實測出爐！　5G 比 4G「沒凍頭」

蘋果發布iOS 14.2公開Beta版！增添新Emoji、音樂識別功能

亞太電信推毫米波服務　用戶沒5G手機也能體驗5G高速上網

LINE萬聖節特效來了！輸入三組關鍵字　召喚超可愛巫婆兔兔

iPhone12開賣好康看過來！　三大電信優惠總整理

川普預告「連任後會對北京做出很多事」：都是中國害的！你等著瞧

創紀錄！一馬貪瀆案「高盛認罪」　美國罰款838億

美參院司委會通過　傳喚臉書推特執行長

看好財政刺激措施加碼　美股收紅漲152點

川普檢測新冠肺炎呈陰性　傳邀拜登之子前合夥人出席總統辯論

拜登支持者77%感到壓力：怕像4年前希拉蕊爆冷門　先假裝川普贏了

iPhone12今天開賣！各大電信商推好康拚人氣　蘋果直營店淡定迎客　

短、中長髮適合不同捲度！掌握挑選小技巧　修飾出完美臉型

多維TW／「無中線」的台海危機

「霜降」清晨17.3℃創入秋新低　東北風吹冷北台灣！下探17℃

閻奕格揪陳昊森合唱《刻在我心底的名字》　看他靦腆的笑好害羞「融化了」

3C家電熱門新聞

iPhone 12 Pro 開箱影片搶先看！　「金色」機款暗藏巧思

搶購iPhone 12超狂果粉！頭香哥上週六已卡位　有人請假排隊

LINE萬聖節特效來了！輸入三組關鍵字　召喚超可愛巫婆兔兔

iPhone 12開箱片流出！12 Pro「絕美石墨黑」驚喜曝光

iPhone 12 不值得買的 4 個原因！　部分人認為 iPhone 11 更划算

iPhone 13 的 5G 會更強大！　關鍵原因藏在晶片細節裡

iPhone12開賣好康看過來！　三大電信優惠總整理

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

iPad Air 4 開箱影片來了！　首批產品周五到貨

iPhone 12 可透過5G下載iOS更新

iPhone 12 系列電量正式揭露！　iPhone 12 具 2815 mAh 電池

他查訂單　第一批iPhone 12出貨了

iPhone 12 網路耗電實測出爐！　5G 比 4G「沒凍頭」

「太平洋藍」實機曝光！各色iPhone 12 系列影片開箱

更多熱門

相關新聞

搶購iPhone 12超狂果粉！頭香哥上週六已卡位　有人請假排隊

搶購iPhone 12超狂果粉！頭香哥上週六已卡位　有人請假排隊

iPhone12即將在明（23）日正式開賣，各家電信業者分別祭出開賣好禮後，《ETtoday新聞雲》也直擊到在明天即將舉辦開賣活動的中華電信與台灣大哥大威秀門市皆出現人潮排隊，其中中華電信的頭香哥魏先生更是在上周六17日就已到場排隊，預計將購入iPhone 12 Pro 256GB太平洋藍色。

iPhone 12 配件出包！　MagSafe 手機殼竟然沒有喇叭孔

iPhone 12 配件出包！　MagSafe 手機殼竟然沒有喇叭孔

iPhone 12 網路耗電實測出爐！　5G 比 4G「沒凍頭」

iPhone 12 網路耗電實測出爐！　5G 比 4G「沒凍頭」

蘋果發布iOS 14.2公開Beta版！增添新Emoji、音樂識別

蘋果發布iOS 14.2公開Beta版！增添新Emoji、音樂識別

iPhone12開賣好康看過來！　三大電信優惠總整理

iPhone12開賣好康看過來！　三大電信優惠總整理

關鍵字：

iPhone蘋果手機電信

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

邵庭168斷食2個月「體脂降到15.8」！飲食法公開

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

美對台軍售18億！　陸國防部這樣說

KID露骨告白「每一個温貞菱都很可愛」！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面