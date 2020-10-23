iPhone12今天開賣！各大電信商推好康拚人氣　蘋果直營店淡定迎客　

▲iPhone 12。（圖／Apple提供）

記者余弦妙／台北報導

iPhone12今（23）日正式開賣，各家電信業者也紛紛祭出開賣好禮，不少果粉已經等不及，提前排隊準備搶購，甚至有從上週六（17日）開始排隊的「頭香哥」，卡位時間長達一周。

這位在中華電信卡位的頭香哥魏先生，是在上周六（17日）就已到場排隊，預計將購入iPhone 12 Pro 256GB太平洋藍色。

另一頭，台灣大哥大用戶、資深果粉陳小姐，也是提前一天，從週四就開始排隊，她表示，這次預計想買iPhone 12 Pro 512GB太平洋藍色。可見蘋果這次所推出的藍色還是深受果粉喜愛。

至於蘋果直營店，以往都未推出開賣早鳥相關優惠活動，不過開賣當天還是會吸引不少果粉到場目睹新機風采，因此在開賣當天蘋果直營店仍舊湧入不少果粉爭相實測。

▼中華電信頭香哥。（圖／記者余弦妙攝）



以下是各大電信商的促銷優惠活動：

中華電信

23日上午8時在台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 12新機首賣會」。中華電信今年於開賣會現場將贈送3,600元優惠券給前100名排隊的果粉，只要於2020年12月31日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 12全機型任一款，皆可再享3,600元購機優惠，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案均適用。

另外，凡於2020年12月31日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元(含)以上，即可參加「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」活動，有機會將人氣爆棚的iPhone 12 Pro 128G (10名)、iPhone 12 128G (10名)、全新Apple Watch (20名)及AirPods Pro無線充電盒組(20名)，共60個大獎，滿足果粉一次擁有實用的蘋果產品需求。

中華電信並提供全台最大連鎖健身品牌World Gym世界健身免費會籍12個月(200名)，還有中華電信5G品牌代言人限量珍藏馬克杯(1,500名)，共計數百萬元好禮。

▲iPhone 12 Pro。（圖／Apple提供）

遠傳電信

將於23日上午8時，將在台北信義威秀店舉辦開賣活動，前50名排隊果粉只要持iPhone 6s以上舊機，申辦「遠傳心5G」1399元以上資費，現場再折9,300元，等於0元就可帶走iPhone 12，再送價值超過3,000元的「極速快充大禮包(無線充電盤+快充組合)」。

除了威秀門市外，台北資訊園區/三重正義北/中壢新生/逢甲福星/台南民生/高雄林森/宜蘭羅東/花蓮中正/台東中華共9家遠傳直營門市同步提供加碼早鳥禮。

另外，還有多項獨家優惠，如「老客戶續約免萬元預繳，最高再折5,000元」、「送三大5G創新服務」、「首次訂閱iCloud免費體驗三個月」、「申辦行動裝置險 送App Store百元購物金」，更加碼推出開賣首三日超殺配件優惠，到遠傳直營門市購買iPhone12系列手機，加購AirPods2只要3,990元、加購AirPods Pro只要6,290元，指定原廠配件還可享9折優惠。

台灣大哥大

23日正式開賣當天iPhone 12與iPhone 12 Pro，台灣大規劃當天早上8點在台北信義威秀門市舉辦開賣活動，祭出總價值超過37萬元的大禮，排隊早鳥前50名並申辦1,399以上資費的消費者，保證人人有獎，有5成機率抽中市價7,990元的AirPods Pro；搶頭香民眾更將獲贈價值超過3萬元的驚喜大禮包；前10名則有一千元到六千不等的momo幣回饋。

另外，開賣當天到威秀門市排隊的前百名果粉，將獲得MyMusic以及myVideo免費14日體驗序號。當天早上台灣大也將準備豐盛早餐，招待排隊果粉，申辦1,399資費的前50名早鳥果粉，能參加幸運轉盤遊戲，抽AirPods Pro、市價1,380元的UAG耐衝擊保護殼、市價990元的原廠電源轉換器；開賣首三日在全台申辦台灣大指定5G資費購買iPhone 12 / 12 pro的用戶，還能加碼抽價值近9萬元的宏佳騰智慧電車。