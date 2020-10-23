　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

好市多嗨賣iPhone 12「比蘋果官網還便宜」　全系列售價曝光！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼好市多官網開賣iPhone 12。（圖／翻攝Costco官網）

▲好市多官網開賣iPhone 12。（圖／翻攝Costco官網）

記者劉維榛／綜合報導

果粉衝了！蘋果iPhone 12共四機款在今（23）日正式開賣，台南一名網友好康爆料，好市多賣場也販售iPhone 12，「我只聽到Pro只有黑色256G！」《ETtoday新聞雲》記者上好市多查詢，確實官網也開始販售，且比蘋果官網還俗，最多可省1601元。

一名網友在PTT「iOS板」驚呼，今日去台南好市多（Costco）採買日常用品時，發現人潮特別擁擠，結果上二樓賣場後，原來會員都在排iPhone12系列手機，不過不是每款都有，「我只聽到12 Pro只有黑色256G，然後拿到單子兩個小時內要結帳！」

▲▼Apple 信義A13iPhone12開賣。（圖／記者李毓康攝）

▲iPhone 12熱騰騰開賣！（圖／記者李毓康攝）

實際上好市多官網查詢，iPhone12 128GB售價27495元、iPhone12 256GB售價30899元、iPhone12 Pro 512GB售價42799元。比起蘋果官網售價還便宜，分別激省了1005元、1101元、1601元。

對此，好市多行銷企劃部副總經理王友玫表示，全台各賣場確實正式販售蘋果iPhone12／12 Pro手機，但機款式平均分配，數量與價格要以現場為主。本站也另向客服確認台南銷售狀況，該賣場有限量販售12Pro 256G石墨色與12的黑白紅綠色，但數量也以現場為主。

▼蘋果官網與好市多售價懶人包！（圖／記者劉維榛製表）

▲▼ iPhone12官網與好市多售價PK（圖／記者劉維榛製表）

▼好市多官網開賣iPhone 12。（圖／翻攝Costco官網）

▲▼好市多官網開賣iPhone 12。（圖／翻攝Costco官網）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／「紓困3.0」特別預算通過　追加2100億全數舉債支應
川普、拜登辯論後民調出爐！53％選民認為他表現優異
實機照一次看！iPhone 12 Pro 質感大勝i12　果
快訊／台南30歲兒持刀鎚殺母！52歲媽求救仍傷重慘死
大薯、雞塊全買1送1　麥當勞2020激省優惠券來了
被放火約過夜「辣妹身分曝」　半年前才上《國光》
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

好市多神賣iPhone 12「現場價再省一張鈔票」　果粉：這款絕對秒殺

iPhone 12藍有專屬名！「顏色背景」曝光　法國藝術家為它辦展覽

好市多嗨賣iPhone 12「比蘋果官網還便宜」　全系列售價曝光！

iPhone 12 mini「輕巧好操作」搶手嗎？　網嘆1硬傷：反而更重

藍色真的不好看？　iPhone12今開賣現場直擊「實體機顏色」

iPhone12超搶手！台灣大開賣18分鐘「512G三色完售」

65吋252萬台幣！LG首款「可捲式OLED電視」曝光　南韓搶先上市

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

台灣之星開賣日加碼　舊機換新享回收價外再折6000元

最旺換機潮來了！　台哥大總經理曝「iPhone12 Pro較缺」

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

好市多神賣iPhone 12「現場價再省一張鈔票」　果粉：這款絕對秒殺

iPhone 12藍有專屬名！「顏色背景」曝光　法國藝術家為它辦展覽

好市多嗨賣iPhone 12「比蘋果官網還便宜」　全系列售價曝光！

iPhone 12 mini「輕巧好操作」搶手嗎？　網嘆1硬傷：反而更重

藍色真的不好看？　iPhone12今開賣現場直擊「實體機顏色」

iPhone12超搶手！台灣大開賣18分鐘「512G三色完售」

65吋252萬台幣！LG首款「可捲式OLED電視」曝光　南韓搶先上市

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

台灣之星開賣日加碼　舊機換新享回收價外再折6000元

最旺換機潮來了！　台哥大總經理曝「iPhone12 Pro較缺」

盡全力作事　可以失敗但不可以放棄！東購客服之星楊淑閔

國內「酒精不耐症」人口近半　醫警聯手辦座談籲拒絕酒後誤事

前田健太、秋山翔吾入圍金手套　挑戰首度日本人同時獲獎

屏東新景點！伯勞鳥、恐龍全都是溜滑梯　勝利動物公園10大設施免費玩

就愛大眾浴！邊牧放風「笑坐荷花池」　她崩潰：說好散步？

兩個不小心！台中七期海神出沒...路口遭轎車擊落　恐噴上百萬

徐睿知噴鼻血「夾奶裝」深U險走光！　5年前超保守造型判若兩人

詹皇2K能力值98登頂　PG跌到88將特訓「放話明年能爬到96」

鮪魚險回不了家...急Call「小時候偶像」　王仁甫一暖舉「揪感心」

「台北國際藝術博覽會」10大亮點！集結6國77家畫廊限時展出

3C家電熱門新聞

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

好市多嗨賣iPhone 12「比蘋果官網還便宜」

iPhone 12拆解影片曝　採高通晶片

iPhone 12 Pro 開箱影片搶先看！　「金色」機款暗藏巧思

LINE萬聖節特效來了！輸入三組關鍵字　召喚超可愛巫婆兔兔

iPhone 12 Pro到手！資深果粉4年「搶3次頭香」：握感超好

搶購iPhone 12超狂果粉！頭香哥上週六已卡位　有人請假排隊

藍色真的不好看？　iPhone12今開賣現場直擊「實體機顏色」

iPhone12超搶手！台灣大開賣18分鐘「512G三色完售」

iPhone12今開賣！電信商拚人氣　蘋果直營店淡定迎客　

iPhone 12吸引果粉瘋搶　中華電信今年不加碼、頭香姐失望

iPhone 13 的 5G 會更強大！　關鍵原因藏在晶片細節裡

iPhone 12開箱片流出！12 Pro「絕美石墨黑」驚喜曝光

中華電董座：為讓入手門檻降低　iPhone12可選四年租約！

更多熱門

相關新聞

iPhone12搶翻！永豐金證券建議「掌握新興雲端指數」

iPhone12搶翻！永豐金證券建議「掌握新興雲端指數」

好市多神賣iPhone 12「現場價再省一張鈔票」

好市多神賣iPhone 12「現場價再省一張鈔票」

iPhone 12藍色有專屬名！「顏色背景」曝光

iPhone 12藍色有專屬名！「顏色背景」曝光

實機照一次看「iPhone 12 Pro 質感大勝i12」

實機照一次看「iPhone 12 Pro 質感大勝i12」

iPhone 12「訊號連接」藏謎！「5G圖示」特定情況只有4G

iPhone 12「訊號連接」藏謎！「5G圖示」特定情況只有4G

關鍵字：

好市多官網蘋果iPhone 12

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

放火約辣妹過夜「遭強拍裸體片」！

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面