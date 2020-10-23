好市多嗨賣iPhone 12「比蘋果官網還便宜」　全系列售價曝光！

▲好市多官網開賣iPhone 12。（圖／翻攝Costco官網）

記者劉維榛／綜合報導

果粉衝了！蘋果iPhone 12共四機款在今（23）日正式開賣，台南一名網友好康爆料，好市多賣場也販售iPhone 12，「我只聽到Pro只有黑色256G！」《ETtoday新聞雲》記者上好市多查詢，確實官網也開始販售，且比蘋果官網還俗，最多可省1601元。

一名網友在PTT「iOS板」驚呼，今日去台南好市多（Costco）採買日常用品時，發現人潮特別擁擠，結果上二樓賣場後，原來會員都在排iPhone12系列手機，不過不是每款都有，「我只聽到12 Pro只有黑色256G，然後拿到單子兩個小時內要結帳！」

▲iPhone 12熱騰騰開賣！（圖／記者李毓康攝）



實際上好市多官網查詢，iPhone12 128GB售價27495元、iPhone12 256GB售價30899元、iPhone12 Pro 512GB售價42799元。比起蘋果官網售價還便宜，分別激省了1005元、1101元、1601元。

對此，好市多行銷企劃部副總經理王友玫表示，全台各賣場確實正式販售蘋果iPhone12／12 Pro手機，但機款式平均分配，數量與價格要以現場為主。本站也另向客服確認台南銷售狀況，該賣場有限量販售12Pro 256G石墨色與12的黑白紅綠色，但數量也以現場為主。

▼蘋果官網與好市多售價懶人包！（圖／記者劉維榛製表）



▼好市多官網開賣iPhone 12。（圖／翻攝Costco官網）