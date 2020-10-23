iPhone 12藍有專屬名！「顏色背景」曝光　法國藝術家為它辦展覽

▲iPhone 12 Pro（左）、iPhone 12（右）。（圖／記者洪聖壹攝）

記者施怡妏／綜合報導

多數人認為i12 Pro藍色看起來神秘有質感，i12的藍色則過於鮮艷較庸俗。但有網友表示，在20年前很符合大眾胃口，「鮮豔的顏色代表著高科技」。雖然許多人不滿意，但此獨特的配色其實大有來頭，是由法國藝術家伊夫·克萊因（Yves Klein）在1950年所開發，稱為國際奇連藍（International Klein Blue）。

原PO在PTT板上發文，「這種高飽和度的亮藍色，喜不喜歡真的見仁見智」，若在20年前的社會，高飽和亮色系很受到大眾喜歡，「高明度且特別鮮豔的顏色代表著高科技，十分契合當時人們對科技的憶想，電子設備吹起各種浮誇之風」。

▲許多網友對於i12的藍色很失望。（圖／記者洪聖壹攝）

他指出，近年來大眾的口味轉變，對於以往的鮮豔浮誇風格已經厭煩，「審美已經轉向簡約內斂，不同於過去，現代人推崇自然樸素的色彩，也就是所謂的『莫蘭迪色系』」，這種柔和的色系給人和諧、自然、溫暖的感覺，也意味著「大家過去對科技狂熱的心態慢慢沉澱，心境轉變到期望科技與自然和諧共處」。

雖然許多網友不滿意這次的藍色，但是iPhone 12的藍色在藝術圈可是大有來頭。法國藝術家伊夫·克萊因（Yves Klein）在1950年代末期首次混合調成，並為此舉辦一個整片畫布僅有藍色的展覽，此顏色具有較大的視覺衝擊力，並迅速在時尚和藝術圈爆紅，最終以國際奇連藍（International Klein Blue，或稱國際克萊因藍）為名。





▲國際奇連藍，International Klein Blue（IKB）。（圖／翻攝自維基百科）

對此，有網友認為亮藍色不是不好看，只是這一次出的顏色看來很沒質感，「而且一開始宣傳跟後來看到的實機顏色有落差」、「顏色是不難看，但因玻璃反射的高亮導致落於俗套」、「鮮豔到有點簡單，很像小孩從彩色筆中選到的顏色，完全沒經過調色，沒有設計的感覺」、「蘋果沒找你去當設計跟機構總監真可惜，不然顏色一定令人驚艷，還不賣爆」。