iPhone 12 mini「輕巧好操作」搶手嗎？　網嘆1硬傷：反而更重

▲iPhone12 今（23）日開賣。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果（Apple）iPhone 12系列今（23）日正式開賣，許多果粉都不畏風雨，早早就前往門市「就定位」。先前就有網友表示，因為他本來就習慣使用小巧的手機，因此除了iPhone 12 mini外，其他三款對他根本沒有吸引力；然而，iPhone 12 mini的討論度似乎不太高，因此他就好奇，「有人跟我一樣從頭到尾都鎖定Mini的嗎？」

這名網友在PTT的iOS板上，以「真的想買12 mini的人多嗎」為題發起討論，他目前使用iPhone 8，已經非常習慣單手操作，因此在iPhone 12系列中，除了比較小巧的iPhone 12 mini外，其餘對他就毫無吸引力。

原PO表示，他身邊的女性朋友都想換6.1吋以上的手機，而在網路上，iPhone 12 mini的討論度也不太熱絡；因此他便猜測，會不會是iPhone 12 mini的價格不夠親民，或是想換小手機的人早就已經使用iPhone SE了呢？「有人跟我一樣是從頭到尾都鎖定mini的嗎 ?」

▲原PO貼文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛回應，「mini大概4小時就沒電了，可能出門還要行充帶著，並沒有輕到哪」、「電池真的給太小」、「單手能抓起籃球的人覺得小手機有夠痛苦的」、「SE2買過電池太小，寧願直上12，也不要mini」、「考量使用年限還是訂Pro了」、「mini的硬傷就是怕電池太小顆吧」、「大小真的蠻適中，但是電量感覺烙賽，還是買了12」、「沒有，電池寧願買續航好的」。

不過也有擁護者表示，「我啊！手機沒玩遊戲、小小一支看訊息、PTT很方便」、「想買mini +1，喜歡單手掌握」、「初代SE就等mini」、「喜歡一手打字，另一手拿別的東西」、「當然mini單手好用」、「等了那麼久終於出小手機了」、「同樣放口袋、常用單手操作，也打算換mini」、「出門喜歡輕便不帶包，不想為了放手機還多帶一個包包」。