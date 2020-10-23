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實機照一次看「iPhone 12 Pro 質感大勝i12」　果粉秒被1色燒到

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▲5分鐘順利取貨！他拍實機照「iPhone 12 Pro 都霧面」質感大勝i12。（圖／原po授權引用）

▲12 Pro均為霧面背蓋。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

iPhone 12 系列今（23）日正式開賣，熱情果粉無畏風雨排隊領機，台北一名網友今天一早就報到，不到5分鐘順利取貨，而他也po出實機照，不禁直呼「i12怎麼和網路上看的就是有差異。」

網友在PTT發文分享，「一早約定的時間前往A13取貨，因為有時段控管非常順利，大概不用5分鐘就拿好手機惹。」同時，他也拍下iPhone 12及12 Pro的實機照，讓大家一睹為快。

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首先是iPhone 12 Pro均為不鏽鋼邊框及霧面背蓋，色調低調沉穩，且帶有磨砂感，4款顏色包括太平洋藍、石墨色、金色及銀色；至於iPhone 12的外圈是鋁金屬，機背為亮面玻璃，5款顏色則分別為紅、黑、白、藍、綠。

▲5分鐘順利取貨！他拍實機照「iPhone 12 Pro 都霧面」質感大勝i12。（圖／原po授權引用）

▲▼他在現場拍下實機照。（圖／原po授權引用）

▲5分鐘順利取貨！他拍實機照「iPhone 12 Pro 都霧面」質感大勝i12。（圖／原po授權引用）

親見本尊模樣，原po直言，「實際上iPhone 12的藍色其實很深，怎麼和網路上看的就是有差異？」另外，也有其他網友開箱，讚嘆第一眼看到12 Pro，真的有被驚艷到，宛如一件藝術品，「實際肉眼看到，我覺得遠比影片開箱上來得漂亮。」

對此，鄉民紛紛回應，「推，全部顏色的拍」、「個人覺得Pro霧面比較有質感」、「Pro金色愈看愈好看」、「Pro石墨看起來很像mac的顏色，質感很好」、「12一直聯想到噴桶藍XD，回不去了」、「被石墨燒到了，12的黑色看起來反而比較像玩具了」、「石墨色好美」、「石墨超好看欸，很有質感」、「石墨鏡頭組眼睛比較深邃」。

▼i12挨酸塑膠廉價感。（圖／原po授權引用）

▲5分鐘順利取貨！他拍實機照「iPhone 12 Pro 都霧面」質感大勝i12。（圖／原po授權引用）

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