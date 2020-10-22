北京辦「光復座談會」促統　陸委會：台灣未來由2300萬人決定

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正10月22日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

適逢10月25日為台灣光復75周年，大陸今天上午在北京舉行「紀念台灣光復75週年學術研討會」，以推進統一做為主軸。對此，陸委會副主委兼發言人22日回應表示，中華民國是主權國家，已在台灣屹立超過70，過去、現在、未來都不是中華人民共和國的一部分，「台灣未來的選擇權由2300萬人民來決定。」

邱垂正說，中共藉舉辦鎖為台灣光復75周年活動，本質上就是不折不扣的統戰工作，我方對兩岸關係的立場明確而一貫，台灣堅持民主自由、捍衛國家主權，且已經堅定拒絕一國兩制。

▲大陸全國政協主席、對台工作領導小組副組長汪洋。（圖／記者陳政錄攝）

因此，針對陸方「心靈契合」等說法，邱垂正認為，實際上中共一直對台恫嚇打壓、製造區域衝突緊張並將其歸責台灣，將片面政治框架強加於人對此，「台灣不會接受，將持續與理念相近的友好國家合作」，致力維護台海和平、區域穩定。

邱垂正再次提及總統蔡英文的國慶談話內容，強調兩岸關係是雙方共同責任，中共應勇於承擔，改變處理兩岸關係的態度，本於互相尊重、善意理解，發展和平相處之道。

據了解，中共22日上午在北京舉辦的「紀念台灣光復75週年學術研討會」，主題就挑明為「紀念台灣光復，推進祖國統一」，並由大陸全國政協主席汪洋出席，發表對台談話，台灣方面則有新黨榮譽主席郁慕明等台灣學者專家與會。

汪洋在會上表示，台灣光復是兩岸同胞以鮮血、生命換來的。強調「當年中國一窮二白，今天更不允許光復75年的台灣，在外部勢力干涉下分裂出去。」認為台灣前途由「全體中國人」決定。

汪洋還針對台灣局勢提出多項建議，包括要把握歷史大勢，抨擊美國將台灣當作博弈棋子，重申「中國人不打中國人」等論述，表明和平統一、一國兩制為陸方對台工作的一貫方針；他同時也提到惠台措施等，表示大陸會增進兩岸福祉，兩岸經濟融合發展政策走向不會變。

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