呼籲美方撤銷對台軍售　趙立堅：將依情勢做出正當必要反應

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者任以芳／台北報導

美國政府今（22）日宣布3筆對台軍售案，這也是美國總統川普上任後第8次對台軍售。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則，並且建議撤銷有關對台軍售計劃，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害，「中方將根據形勢發展作出正當必要反應。」

趙立堅說，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國原則和中美三個聯合公報」，特別是「817公報」規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

針對美對台軍售案，趙立堅進一步強調，中方對此堅決反對，我們敦促美方充分認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，撤銷有關對台軍售計劃，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。「中方將根據形勢發展作出正當必要反應。」

據了解，美對台軍售三項軍武，有10億800萬美元的遠距陸攻飛彈（AGM-84H Standoff Land Attack Missile）；總額4億3610萬美元的海馬士多管火箭系統（遠程精準火力打擊系統，HIMARS），共有11套，附上其他輔助與設備；6具總額3億6720萬美元的F-16新式偵照莢艙（MS-110 Recce Pod System），總值約18億美元，大約是新台幣540億元，