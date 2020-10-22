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中共紀念台灣光復75週年　汪洋：挾洋自重台海必地動山搖

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▲▼大陸慶祝台灣光復七十五週年。（圖／涉台人士提供）

▲大陸官方舉辦台灣光復七十五週年研討會。（圖／與會人士提供）

記者任以芳／北京報導

美國才剛宣布通過對台進行軍售案，大陸中央今（22日）在北京釣魚台國賓館舉行「紀念台灣光復，推進祖國統一」台灣光復75周年學術研討會，大陸全國政協主席汪洋致詞時表示，「台灣光復無可辯駁地證明，台灣是中國不可分割的一部分。只要有和平的一線希望，大陸都會做到仁至義盡，但對台獨保留一切必要手段，絕不允許台獨分裂勢力。」

大陸中央在北京舉行「紀念台灣光復光復75周年學術研討會」，設定主題「紀念台灣光復，推進祖國統一」，由中國社會科學院等單位主辦。

大陸方面出席人員有汪洋，國台辦主任劉結一、台盟主席蘇輝、全國台聯會長黃志賢、中國社科院台灣研究院長楊明杰等人；台灣方面則有新黨榮譽主席郁慕明、阿美族台青楊品驊，以及黃智賢、郭冠英等人士。

▲▼大陸慶祝台灣光復七十五週年。（圖／涉台人士提供）

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／與會人士提供）

汪洋致詞時表示，沒有兩岸同胞並肩作戰，就沒有抗日戰爭勝利，也不會有台灣光復，這是誰也不能竄改的歷史事實，過去祖先在千百年前跨越黑水溝，到台灣討生活時不忘祖籍，兩岸有很多同名村鎮。此外，開羅宣言、波茨坦宣言、日本投降等有具有國際法效力的文件，都證明台灣是中國的一部分，並得到國際社會公認。

談到當年在日本殖民高壓統治下，汪洋提及，台灣同胞始終堅守民族氣節，不改成日本姓名，挫敗殖民者推行皇民化圖謀。日本警察也不得不承認，台灣人常自誇五千年民族文化，保存傳統的風俗、文化、信仰，視中國為祖國。

汪洋也斥責，「如果誰想泯滅台灣同胞真摯的愛國情懷，甚至連中國人都不想做了，就是數典忘祖，必然被釘在歷史的恥辱柱上。」

▲▼大陸慶祝台灣光復七十五週年。（圖／涉台人士提供）

▲新黨榮譽主席郁慕明出席。（圖／與會人士提供）

正逢中共今年抗美援朝七十週年，汪洋說，「當年為了保家衛國，敢和美國交手並贏得勝利。為維護國家核心利益，國土安全。光復了75年的台灣，在外部勢力的干涉下，無論台獨怎麼折騰，不會發生。」

最後，汪洋總結，「中國人講求和為貴，中國人不打中國人。過去歷史上的統一多靠武力，將有骨肉相殘的悲劇，只要和平有一線可能，就要努力和平統一，做到仁至義盡。我們不願看到台海開啟戰端，如果挾洋自重，台海必定地動山搖，對台獨保留一切必要手段，絕不允許台獨分裂勢力。」兩岸長期以來的政治分歧，不應成為台獨藉口，阻力障礙。我們願和台灣各黨派展開交流，希望台灣同胞把民族命運牢牢掌握在自己手中。

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