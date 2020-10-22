來就送「台灣史電子書」！11/24慶光復告訴你「誰在崇拜武士道」





▲全球華人紀念抗日協會舉辦慶祝光復活動。（圖／社團法人全球華人紀念抗日協會）

記者陳政錄／台北報導

10月25日適逢台灣光復75周年，民間團體「社團法人全球華人紀念抗日協會」也將於24日於北市國軍文藝活動中心，舉辦以「不怕，我們贏了」為主題的光復節紀念活動，除免費進場之外，而且來就送「1895-1945台灣史電子書」，歡迎關心兩岸與台灣未來的朋友們能一起參與。該會還強調，這次活動要廣邀「抗戰老戰士」到場，致贈紅綬帶並予以表揚。

「『不怕，我們贏了』-- 慶祝台灣自日本殖民光復75周年紀念活動」訂於24日（六）下午2時30分，於台北市中華路一段69號的「國軍文藝活動中心」戲劇廳舉辦，全球華人紀念抗日協會邀請抗戰老兵、退役將領、作家、學者，包含曾東昇、丘秀芷、莊淇銘、楊孟哲、王愛華等人做為主講者，以期「了解史實、慶祝勝利及光復、探討未來。」此外，也安排白玉光教授指揮合唱、謝艾潔教授獨唱女高音等，希望透過音樂的渲染，能帶與會者回到過去的那段歲月。

▲藍營今年也將擴大慶祝光復節。（圖／國民黨提供）

活動當天，還徵求「抗戰老戰士」到場，將為老英雄們安排特別座位區，請若有國家頒發之『抗戰勝利紀念章』、協會致贈之紅綬帶，敬請配戴入場。

回顧75年前，中華民國在歷經8年對日抗戰後，迎來勝利與和平，於當年10月25日的台北公會堂上，日軍代表安藤吉利將軍在陳儀發佈的「署部第一號命令」受領證上簽字，正式終結了日本在台長達半世紀的殖民統治。

「『不怕，我們贏了』-- 慶祝台灣自日本殖民光復75周年紀念活動」由社團法人全球華人紀念抗日協會主辦，紀念抗日暨台灣光復活動聯盟、台北市感恩協進會、榮恩之聲合唱團、台灣軍事歷史重演協會合辦，至於台北市政府文化局為贊助單位。

主辦單位強調，近期朝野、兩岸就「光復節」活動安排引起討論的背景下，這項活動為非政治性活動，為尊重主辦單位既有之安排，除自行攜帶手搖小國旗外，請勿攜帶其他任何其他旗幟。

▼10月25日曾經是國定假日「台灣光復節」 。（圖／本報資料照）