新竹漁港南岸恢復海岸線930公尺　保存保安林還添生態池



▲新竹市政府宣布，經生態專家評估後，將恢復新竹漁港南岸930公尺海岸原有樣貌。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹海岸的17公里自行車道，串聯漁人碼頭、港南運河公園、賞蟹步道等景點，沿途海岸線景色優美，新竹市政府宣布，經生態專家評估後，將恢復新竹漁港南岸930公尺海岸原有樣貌，並增加17.5公頃綠化面積，讓南岸恢復為可親近海岸的親水地形，並希望藉此豐富海岸生態的動植物。

新竹市副市長沈慧虹今出席「新竹17公里沿線景觀改善計畫工程二期－環境再生工程開工典禮」，沈慧虹表示，930公尺長的海岸線再造，將做為復育與保護台灣西海岸海濱生態的重要據點。

▲新竹漁港南岸除了恢復海岸線930公尺，並增加17.5公頃綠化面積，讓南岸恢復為可親近海岸的親水地形，並希望藉此豐富海岸生態的動植物。

城市行銷處表示，內政部營建署取得同意施工，本次工程已獲得經濟部水利署1億4291萬元補助。新竹漁港南岸目前與海平面急遽落差2至4公尺，且不可親近水的，未來將恢復成原本、可親近海岸的親水地形，恢復原有海岸樣貌。

土壤資源也將再利用，將配合原有基地進行地景地貌改造，以作為防風的土丘，再用植栽綠美化整個腹地，提供濱海生態的動植物一個適合的生活空間與市民休憩大綠地。預計增加17.5公頃綠化面積、930公尺長的海岸線再造，做為復育與保護台灣西海岸海濱生態的重要據點。

此外，騎乘自行車由新竹漁港出發至17公里自行車道天府路銜接入口處不明顯，也將藉著本次入口環境再造，針對鋪面、休憩座椅等進行改善，讓遊客能順利找到自行車道入口與增加休憩場所。

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