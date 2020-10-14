新竹漁港再升級！堤後道路沉陷底層掏空...改善工程開工

▲工程總經費1,281萬元，預計今年12月底完工。。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

針對新竹漁港直銷中心旁的堤後道路改善工程，於今(14)日舉行開工典禮，由新竹市副市長沈慧虹主持祈福儀式，與在場貴賓共同為工程平安順利祈福。工程改良直銷中心旁道路3公尺深的底層，改善既有道路沉陷與凹洞情況，以保障漁民作業及通行安全。工程總經費1,281萬元，預計今年12月底完工。

沈慧虹表示，本次工程是前瞻水環境計畫補助在新竹漁港直銷中心區域的環境改善工程，經費共1,282萬，目標是整修直銷中心碼頭邊的道路，長度共134公尺。

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沈慧虹說，市政府近年來推動新竹漁人碼頭計畫相關工程，已完成改善漁港北側、西側合計800公尺的碼頭道路，預計在明年初可完成漁港南側512公尺、含括本工程134公尺的碼頭道路共計1,446公尺，提供給漁民作業通行的安全空間。

沈慧虹並表示，工程首重安全與品質，本次施工位置鄰近漁民作業及遊客休閒場所，施工期間市府將做好充足的安全維護措施來確保民眾安全。

產業發展處張力可處長表示，新竹漁港碼頭因為長期受到潮汐的沖刷，原先填築於碼頭後的粒料被海水攜離，造成碼頭後道路的凹陷與破洞，讓漁民作業不便。本次工程主要施工位置是位於漁港直銷中心旁的碼頭道路，改善道路沉陷及底層掏空問題，將道路底層3公尺深的沙土挖除後重新回填基材，改善長度134公尺，預計今年12月底完工。

產業發展處表示，本工程施工區域為漁民通行作業頻繁碼頭，且緊鄰直銷中心，為攤商補貨、維護清運動線，施工期間為維持碼頭運作、降低施工造成之影響，將採分區分段方式進行施工及開放，請民眾配合依照引導指示路線通行。