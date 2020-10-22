竹北派出所變豬排飯餐廳？　Google評論4.7顆星好評：餐點好吃、過夜首選



▲竹北派出所再次被網友在google評論kuso。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

之前曾因google評論「手銬鬆緊度剛好」被網友譽為「五星級的派出所」再次登上google評論話題，近日有網友發現，新竹縣竹北派出所的google評論，被網友評論「拘留室很舒服」、「上菜速度快，披薩起司很多」、「臭豆腐炸的很酥，泡菜加量不加價」、「豬排飯鹹而不膩，酥中帶脆，堪稱極品」，明明是派出所，評論卻都是餐點好吃、住宿舒適、服務態度親切，對於網友的「讚美」竹北警也摸不清楚狀況，只能說網友創意無限，讓員警們哭笑不得。

竹北派出所與三民派出所是新竹縣竹北分局中的2大戰區，平時大小案件就多，其中竹北派出所還因位處中華路上，更是戰場中的蛋黃區。

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▲2019年4月，竹北派出所才被網友留言「手銬上的鬆緊度剛剛好，偵訊室相當的舒適，問筆錄態度良好」而聲名大噪。（圖／記者陳凱力攝）



去年竹北派出所曾因網友於google評論「手銬上的鬆緊度剛剛好，偵訊室相當的舒適，問筆錄態度良好」，後來網友們陸續跟風kuso，竹北派出所就這麼莫名其妙的當選「五星級派出所」，當時，竹北派出所還成為熱門的打卡地點，許多網友專程到派出所門口拍照打卡，臉書上竹北派出所也獲得絕佳好評。

隨著時間過去，「手銬鬆緊度剛剛好」的梗也漸漸冷去，但近幾個月，竹北派出所的google評論竟然再次捲起「刷評」旋風，881則留言，平均4.7顆星的好成績，更是讓員警們受寵若驚，而google評論中的竹北派出所5個關鍵字中「豬排飯」拿下壓倒性的票數，之後依序是「朝聖」、「星級」、「保母」、「長椅」，真正與警務有關的詞，是排名第四、勉強有關的「保母」。

▲網友說，竹北派出所居留室冷氣涼、女警貼心、餐點也很好吃，是竹北過夜的首選。

網友們評論「服務非常佳，住宿會免費提供旁邊遊樂園的入場券，孩子們都玩的很開心。 早餐份量足而且新鮮。」、「獨立包廂吃豬排飯，冷氣還行，服務周到，都會問我有沒有吃飽，夠不夠吃，真的很貼心，不得不給5星，希望鄉民都能嚐一嚐這家豬排飯，一人一包廂，滿滿豬排飯」、「聽說豬排飯很好吃，沒有事先預約吃不到，值班女警超正！」、「非常推薦這的保護管束專案，提供一泊二食的服務，雖然不是獨居房,但拘留室的空間也算大，只是木板床偏硬些，但冷氣比一般民宿還強，同寢室友也算好相處，值班員警更是親切，旺季真的是一房難求,真的是超推薦。」

▲▼光看網友評論，會以為竹北派出所是一間餐廳。（圖／翻攝google，下同）

對於網友的搞笑評論，竹北分局員警也覺得好笑，互相討論，有員警笑稱，這根本「廢文大賽」，但被問到，這麼多派出所，為何網友每次都挑竹北派出所？員警們也說「真的不知道」。

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