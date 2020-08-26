七夕煙火秀周末接力登場　5分鐘煙火秀閃爆雙北夜空

▲大稻埕煙火秀。（2019年資料照／臺北市政府觀光傳播局提供）



政治中心／綜合報導

上周末因巴威颱風攪局，原訂22日於淡水漁人碼頭、大稻埕施放的情人節煙火秀都延期。而延期時間已經確定，「大稻埕2020情人節煙火」於本周六29日舉辦，「淡水漁人碼頭520煙火」於本周日30日舉辦，兩場煙火秀都長達5分鐘以上讓大家可以看個過癮。

大稻埕480秒煙火 放閃台北天空

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「大稻埕情人節」延至8月29日登場，節目內容不變，包括長達480秒「愛你愛你煙火秀」，還有歌后萬芳、艾怡良等歌手5小時情歌接力演唱，周邊文創市集及胖卡美食略為調整，整體活動精彩度依然充滿粉紅泡泡，觀傳局誠摯邀請民眾帶著心愛的家人、朋友、情人來到現場，攜手共度專屬彼此浪漫的夜晚，只要跟心愛的人在一起，天天都是情人節！

北市觀傳局也提醒民眾，為因應活動人潮，8月29日活動當天實施水門及市區交通管制，自上午6點起淡水河 1 號到 6 號水門管制車輛通行，下午6點起活動周邊市區道路實施交管，部分公車改道及站位取消停靠，8月28日10點堤外停車場及相關道路停車格淨空，請民眾多加注意。活動當天現場無提供車位，會場接近捷運北門站、中山站、雙連站、大橋頭站，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往參加活動。

▲大稻埕煙火秀。（2019年資料照／臺北市政府觀光傳播局提供）

漁人碼頭520煙火 媲美澎湖花火節等級

新北市漁業處24日確定情人節煙火秀延至30日舉行，長達5分20秒的情人節煙火於晚間8點施放。絕佳觀賞點除了廣場、海堤旁，到福容飯店漁人碼頭館，從情人塔也是近距離觀看迷人煙火的拍攝點。此外，情人橋周邊有粉紅色的遊樂設施免費搭、免費玩，遊樂設施開放時間是從每天下午3點到晚上9點。

▲2019年淡水漁人碼頭煙火秀。（圖／福容大飯店提供）