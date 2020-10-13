安心旅遊補助倒數　來竹市港南運河公園騎單車逛市集

▲本周起兩周末在港南公園有「2020大小bike騎港南」活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

安心旅遊補助將在10月截止，新竹市長林智堅邀請，全國民眾一起來新竹住一晚，本周起兩周末在港南公園有「2020大小bike騎港南」活動，不僅有適合全年齡的單車導覽17公里海岸線、還有針對小小孩推出滑步車體驗、障礙賽課程，現場還有樂團、魔術、氣球達人街頭表演，胖卡市集也將進駐。參加活動完成打卡還可獲得市集抵用券，民眾再出示安心旅遊住宿證明，還可兌換限量威秀電影票。

新竹市副市長沈慧虹表示，港南運河公園在中央與議會的支持下，改造後已成功成為親子假日休閒的好去處，成為17公里海岸線全新亮點。除了可欣賞無敵海景，更是大人騎腳踏車、小孩練pushbike及認識交通設施的好場所。

沈慧虹表示，不管是上周的台灣設計展場地，還是今天的港南運河公園，她發現環境都維持的相當整潔。感謝維護同仁的辛勞。整潔的環境下，在被綠樹植栽包圍的環境下，吹海風欣賞海景特別愜意。歡迎各地民眾10月17(六)、18(日)、24(六)、25(日)來參加「2020大小bike騎港南」活動，搭配交通部觀光局推動的安心旅遊補助，來個2天1夜的遊程，1天到海邊、1天遊市區，感受新竹市的日常，旅遊的不平常。



新竹市政府表示，「2020大小bike騎港南」將在17日、18日、24日、25日2周末舉行，下午1點至6點，單車導覽、滑步車課程全程免費，參加民眾完成打卡還可兌換限量250份50元市集美食抵用劵。

新竹市政府城市行銷處表示，「2020大小bike騎港南」單車導覽規劃「南寮線」及「香山線」兩條路線，行程規劃以生態環教、在地文化為導覽主軸，自行車遊程加入多肉植物療癒DIY、沿途生態導覽解說等樂活之旅。

針對小小孩，城銷處說，滑步車「Push Bike體驗活動」是一系列循序漸進的體驗，從入門教學開始，到親子互動遊戲體驗、小型障礙體驗，還有可以進階挑戰自我的趣味競賽，學科、術科多元活動內容讓小騎士們可以大玩兩個周末。

城銷處指出，參加活動民眾若10月1日至10月24日曾在竹市以「安心旅遊」住一晚，不僅有住宿補助1000元，還可在現場服務台兌換限量80組威秀電影票，另外還有機會抽中pushbike乙台。

新竹市政府表示，相關課程相當搶手，今日下午5時會再加開一些名額（請關注新竹市政府城市行銷處FB），現場也可候補，歡迎大家一起來。