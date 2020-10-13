　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

安心旅遊補助倒數　來竹市港南運河公園騎單車逛市集

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲本周起兩周末在港南公園有「2020大小bike騎港南」活動。（圖／新竹市政府提供）

▲本周起兩周末在港南公園有「2020大小bike騎港南」活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

安心旅遊補助將在10月截止，新竹市長林智堅邀請，全國民眾一起來新竹住一晚，本周起兩周末在港南公園有「2020大小bike騎港南」活動，不僅有適合全年齡的單車導覽17公里海岸線、還有針對小小孩推出滑步車體驗、障礙賽課程，現場還有樂團、魔術、氣球達人街頭表演，胖卡市集也將進駐。參加活動完成打卡還可獲得市集抵用券，民眾再出示安心旅遊住宿證明，還可兌換限量威秀電影票。

新竹市副市長沈慧虹表示，港南運河公園在中央與議會的支持下，改造後已成功成為親子假日休閒的好去處，成為17公里海岸線全新亮點。除了可欣賞無敵海景，更是大人騎腳踏車、小孩練pushbike及認識交通設施的好場所。

沈慧虹表示，不管是上周的台灣設計展場地，還是今天的港南運河公園，她發現環境都維持的相當整潔。感謝維護同仁的辛勞。整潔的環境下，在被綠樹植栽包圍的環境下，吹海風欣賞海景特別愜意。歡迎各地民眾10月17(六)、18(日)、24(六)、25(日)來參加「2020大小bike騎港南」活動，搭配交通部觀光局推動的安心旅遊補助，來個2天1夜的遊程，1天到海邊、1天遊市區，感受新竹市的日常，旅遊的不平常。


新竹市政府表示，「2020大小bike騎港南」將在17日、18日、24日、25日2周末舉行，下午1點至6點，單車導覽、滑步車課程全程免費，參加民眾完成打卡還可兌換限量250份50元市集美食抵用劵。

新竹市政府城市行銷處表示，「2020大小bike騎港南」單車導覽規劃「南寮線」及「香山線」兩條路線，行程規劃以生態環教、在地文化為導覽主軸，自行車遊程加入多肉植物療癒DIY、沿途生態導覽解說等樂活之旅。

針對小小孩，城銷處說，滑步車「Push Bike體驗活動」是一系列循序漸進的體驗，從入門教學開始，到親子互動遊戲體驗、小型障礙體驗，還有可以進階挑戰自我的趣味競賽，學科、術科多元活動內容讓小騎士們可以大玩兩個周末。

城銷處指出，參加活動民眾若10月1日至10月24日曾在竹市以「安心旅遊」住一晚，不僅有住宿補助1000元，還可在現場服務台兌換限量80組威秀電影票，另外還有機會抽中pushbike乙台。

新竹市政府表示，相關課程相當搶手，今日下午5時會再加開一些名額（請關注新竹市政府城市行銷處FB），現場也可候補，歡迎大家一起來。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
伴娘婚禮激吻新郎　新娘現身出面「還原私下內幕」
揭婚姻瘡疤不忍了！余皓然控王中平私下「真面目」無奈求助娘家
快訊／北投路口「電桿突斷裂倒塌」！　30歲女騎士遭壓
快訊／又出現大陸境外移入！台商赴江蘇工作染疫
快訊／國1泰山段5車連環撞　3車道封閉回堵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

救護車上出生的寶寶　竹市警消、志工聯手迎接新生命

全球唯一五金展搶攻疫情後商機今登場　賴清德、蔡其昌錄影祝賀

安心旅遊補助倒數　來竹市港南運河公園騎單車逛市集

兒子意外遭人砍死　台南市議會慰問死者年邁父母

這個L型文件夾很可以！內埔警＋公所強化宣導能量有創意

古都馬拉松賽即將台南登場　環保局加強洗街維護空品

屏東「歌喉讚」　全國阿卡貝拉少兒組大賽5團獲獎

防制畜牧異味！花蓮輔導「小動作大效果」提升業者改善意願

全民運代表隊授旗典禮　徐榛蔚期勉選手在主場奪佳績

彰化黃背心教徒偷藏「無臉石像」催靈插吸管…　地主嚇崩怕下咒！

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

救護車上出生的寶寶　竹市警消、志工聯手迎接新生命

全球唯一五金展搶攻疫情後商機今登場　賴清德、蔡其昌錄影祝賀

安心旅遊補助倒數　來竹市港南運河公園騎單車逛市集

兒子意外遭人砍死　台南市議會慰問死者年邁父母

這個L型文件夾很可以！內埔警＋公所強化宣導能量有創意

古都馬拉松賽即將台南登場　環保局加強洗街維護空品

屏東「歌喉讚」　全國阿卡貝拉少兒組大賽5團獲獎

防制畜牧異味！花蓮輔導「小動作大效果」提升業者改善意願

全民運代表隊授旗典禮　徐榛蔚期勉選手在主場奪佳績

彰化黃背心教徒偷藏「無臉石像」催靈插吸管…　地主嚇崩怕下咒！

勞資糾紛免驚！　勞動部彙整百件不當勞動裁決案當範本、即日起可下載　

全美首例新冠肺炎「2度確診」病患…前後僅隔6星期　症狀更嚴重！

季節轉換釀全身痠痛！藥師授「藥膏、凝膠」用法…搞錯小心胃出血

爸媽床頭櫃發現手槍　3歲男童好奇把玩...慘被自己爆頭！

克蕭大聯盟初登板時還只是小學生　安德森將在國冠G2掛帥先發

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」搶下PUMA代言　首波帥照電暈粉絲

南鐵東移拆除最後拒遷戶　陳椒華請命：盼保留迴旋梯結構

米可白摔車戲「左半身突不能動」　醫生診斷「胸鎖乳突筋損傷」

公費流感疫苗夯「8天打掉224萬劑」成人搶打、幼兒接種卻比去年少

范綱皓：羅智強你鄉土劇演不夠？現在要演穿越劇？

停車場竄出流浪黏人小萌貓　跟上車後竟「抱手」安心睡著

地方熱門新聞

罷王二階連署書　13日送件審核

彰化邪教徒偷藏石像　催靈插吸管！

桃園7起縱火案嫌犯到案　聲請羈押

桃綠捷施工　大潤發申請臨時通道受反彈

亞洲最大農業機械展　10/17-19桃園青埔登場

男駕車轉彎超速失控撞路樹　車體「開了大天窗」送醫不治

台南市藍軍怒批防疫津貼至今一毛都拿不到！

男罹4期膽管癌　新基因定序技術助治療

太陽光電乙級技術士考取率達7成成效佳

直播主胡凱彬　中秋送街友月餅

黃偉哲帶加菜金慰環保清潔人員

辣妹跨坐露鳥哥　墾丁春宮影曝光

古典鋼管車聚三灣　老單車展紳士風

被控屆滿不卸任基金流向不明主委澄清

更多熱門

相關新聞

新竹海岸三大夕陽照秘境曝

新竹海岸三大夕陽照秘境曝

近日連日破史上高溫，至傍晚高溫才稍緩，黃昏行程如何安排，新竹市政府推薦，近日知名的攝影景點豎琴橋首度更換18盞投射燈，越夜越美麗，吸引大批攝影愛好者朝聖取景落日、夜景，此外，17公里海岸線沿線「香山沙丘」、「南港站」都能欣賞最美夕照，日落到天黑的天色變化堪稱香山三景，賞完夕照順道夜騎17公里海岸線，伴隨著海風輕輕吹拂，沿線也都有LED照明安全又舒適，避開酷暑享受夏夜的美好。

來去新竹住一晚好康多　林智堅傳授攻略

來去新竹住一晚好康多　林智堅傳授攻略

竹市小塹有約小旅行　4路線小旅行解禁國旅熱

竹市小塹有約小旅行　4路線小旅行解禁國旅熱

民族公園設環狀鞦韆

民族公園設環狀鞦韆

新竹紅樹林公園啟用

新竹紅樹林公園啟用

關鍵字：

港南運河公園 新竹市城銷處

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面