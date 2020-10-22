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2020新竹美展作品展　即日起縣市文化局同步展出

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▲七位竹塹獎得主合影。（圖／新竹市政府提供）

▲七位竹塹獎得主合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹縣、市政府共同主辦的「2020新竹美展」得獎作品展，即日起同步於縣、市文化局展出，包括水彩、水墨膠彩、綜合媒材創作、書法篆刻、油畫、攝影、工藝等七大類別，今年共計有265件作品參賽，其中130件脫穎而出，頒獎典禮訂於10月24日(六)上午10時在新竹市文化局演藝廳舉行，歡迎喜愛藝文的民眾踴躍參與。

新竹市長林智堅表示，市府近幾年透過美學與設計力的導入，小從文宣品、視覺系統，到重大公共建設全面融入美學元素，翻轉新竹市、改變城市的風貌。2020台灣設計展在短短11天的活動期間，創造了280萬人次參訪，見證這座被設計和美學翻轉的城市；未來除了更積極尋找新的設計能量外，更期望整座城市的風氣往藝術扎根、創新發芽的方向持續推進。

新竹縣長楊文科則表示，在縣、市政府及藝術家們的齊力推動下，充分整合大新竹地區文化藝術資源，積蓄了豐沛的藝術活力與創作能量，蛻變為新竹地區指標性藝文活動，期望能持續促進地方文化藝術健全發展，鼓勵藝術工作者研究、創作，以提昇藝術創作水準，落實藝術與生活結合之理念。

文化局表示，今年七大類竹塹獎得主分別為：水墨膠彩類/陳宛吟、水彩類/蕭輔一、綜合媒材創作類/龍美君、書法篆刻類/林秋旭、油畫類/石梓廷、攝影類/詹勳水、工藝類/余成忠。

其中，水墨膠彩類竹塹獎作品「罔兩問景」作者陳宛吟女士曾擔任本市文化局薪傳研習教師，此次以岩彩水墨堆疊，藉由創作隱喻人為求取財富禁錮健康的迷思，作品於和諧中蘊含著靈動感，深獲評審委員一致好評；蕭輔一同學以作品「姿態」獲得本屆新竹美展水彩類竹塹獎，年僅17歲，以冷靜而生動的畫面鋪陳，使其跨越各年齡層從眾多參賽者中脫穎而出；綜合媒材創作類竹塹獎得主龍美君女士為新竹女兒，雖遠嫁台南，兩地相距甚遠，每年卻仍親自送件共襄盛舉，並先後於2018、2020年以漆藝作品展現之多元創新形式美感獲得評審青睞，榮獲竹塹首獎。

書法篆刻類竹塹獎得主林秋旭先生，其作品「刀筆悟後三更月」以篆書與隸書入印，每一方皆有不同，典雅精緻，受到評審一致青睞；油畫類竹塹獎得主石梓廷先生之作品「封閉」以藍灰色調呈現，傳達了對生命的體悟與對生活的積澱；攝影類竹塹獎得主詹勳水先生，其作品「謝天」呈現以矩形狹窄的通道引導視點到出口，延伸無際的天空，寧靜中帶著禪意，構圖十分簡潔有力；工藝類竹塹獎得主余成忠先生，作品「漂浮(四)尋訪新樂園」，分成上中下造形的細節與釉色處理，中間採鏤空的方式，內部使用LED 燈組與複合媒材，增添作品的神秘感與可看性。

本屆新竹美展以七大類徵件，水彩、水墨膠彩及綜合媒材創作等三類於本市文化局演藝廳A、B展場展出，書法篆刻、油畫、攝影及工藝等四類於縣政府文化局美術館展出，主辦單位並特別邀請本屆美展各類評審委員及前三屆首獎得主提供作品參展，以增添展場風華與光彩，歡迎各位鄉親朋友蒞臨細品這場藝術饗宴。詳情請上新竹市文化局網站、撥打03-5337945或洽1999為民服務專線。

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