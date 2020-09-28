870席專業多功能劇場　新竹國際展演中心開工

▲「新竹國際展演中心暨停車場」今（28日）舉行開工典禮 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

藝文高地新亮點！位於公道五路後方，「新竹國際展演中心暨停車場」今（28日）舉行開工典禮，新竹市長林智堅表示，中央與市府共投入7.5億元，將興建870席固定席位的專業多功能劇場，停車場將有878席機車格、368席小客車格，滿足竹竹苗地區民眾表演藝術欣賞的需求。市府表示，111年底展演中心完工後，更將與新竹水道取水口展示館、兒童探索館、及新竹文創館連結，打造「竹科X」產業園區成為具有藝術文化和消費的多功能園區。

林智堅表示，新竹市人口僅45萬，爭取建設時經常因人口數受限，但也不能因此忽略新竹市對展演環境的需求，尤其新竹市位於竹竹苗地區的核心，目前現有的新竹市演藝廳有1092席，僅一個場地卻需負荷每年滿檔的演出，另演藝廳設計僅適合演奏，專業的舞蹈、戲曲團隊難以無法來到新竹表演，非常可惜。

林智堅強調，國際展演中心提供870席次，將與演藝廳進行表演項目分流，未來演藝廳以音樂類節目為主，展演中心則兼顧舞蹈及戲劇類演出，雙館併行將可有效紓解現行檔期緊繃的情形，讓新竹市的表演活動發展更為多元蓬勃，展現城市藝文新風貌。

「用大地的起伏、風的線條，創造這片藝文高地。」林智堅說，以往竹竹苗地區民眾看表演都必須到台中或台北，因此他從竹竹苗地區160萬人口的角度出發，打造這片總面積8公頃的藝文高地，有新竹水道取水口展示館、兒童探索館、新竹文創館，今天新竹國際展演中心更盛大開工，他也非常感謝中央與議會的支持。

此外，林智堅提及，地下與平面停車場的興建更將串聯起藝文高地其他空間，未來不管民眾要到兒童探索館、文創館，或展演中心，都有風雨走廊的設計，讓民眾可以安心行走，也盼國際展演中心完工後，能提供熱愛欣賞文化的市民朋友一個最棒的展演空間，並邀請更多國內外專業團體來到新竹演出。

文化局表示，新竹國際展演中心本體建築為地上3層（包含夾層及屋突層）、地下2層，包含劇場後台準備空間、服務設施、大廳、小客車停車場及防空避難室等，其定位為專業的多功能劇場，未來將安排如國際知名的藝文團體「雲門舞集」、受到戲迷熱烈支持的「綠光劇團」駐館演出，讓竹竹苗地區民眾能就近享受藝文資源。