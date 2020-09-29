新竹走讀藝術...打卡點曝　鐵路沿線串接風光日常

▲東海大學建築系所設計的作品《邊界擾動 行為介入》。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「風光串新竹—2020鐵路沿線藝術計畫」9月30日起至10月25日在新竹火車站和新竹市鐵道藝術村之間後站區域展開，透過4件藝術作品、15場活動規劃，串聯車站、藝術村與社區，歡迎市民朋友一起走讀藝術，發現公共空間更多元的可能。

新竹市長林智堅表示，「鐵路」是連接都市跟都市，地方與地方當中一個重要的交通系統，但也斷開都市原本應有的緊密連結，因此需要更多的投入與規劃。現正積極推動的「大車站計畫」正是連結前、後站空間的重大硬體建設，透過跨站平台的建置與整合規劃，縫合被鐵路切割的前、後站都市紋理；本次「風光串新竹—2020鐵路沿線藝術計畫」則是要透過鐵路沿線的藝術創作及社區活動等，用藝術軟性力量串接鐵路與民眾日常。

林智堅指出，2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」也即將在10月1日正式開展，民眾可以從新竹公園展區漫步到鐵道藝術村，稍作小憩後再前往舊城區，看展並同時進行城市旅行。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，「風光串新竹—2020鐵路沿線藝術計畫」以藝術創作、民眾參與進行地方連結，特別結合《Artsozaii藝所在》APP，提供觀者更容易親近藝術創作的方式導覽，隨時隨地走讀藝術，在風（新竹風）和光（新竹人）的交互作用下，街區角落在長期聯接、碰撞的作用下，成為城市中重要的文化細胞！

策展團隊智邦藝術基金會指出，本次參與創作的藝術家林君晏、東海大學建築系師生（臺灣）、Mario Weinberg（德國藝術家）、 Tamas Szvet（匈牙利藝術家）等來自不同領域及國籍，呈現更加豐富、多元的藝術特色；另外，本次更結合105年「新竹市國際地景藝術節」的4件作品，於火車後站勾勒出一條明確、生動又有趣的「藝術作品小旅行」路線，運用「美感教育」導覽解說，讓民眾有機會在生活場域裡，和藝術作品進行最直接的接觸。

林君晏是鐵道藝術村的駐村藝術家，《4號倉庫的風景嫁接》以螢幕截圖的概念，擷取工作室裡、外看到的景色，將其挪到戶外分享給民眾。Mario Weinberg則是在駐村期間對臺灣街景人物留下深刻印象，作品《Noisy Street》是他對新竹的註解，離開畫布來到街道建築，以俯瞰視角，在牆面上揮灑出他心目中原汁原味的新竹地景風貌。

Tamas Szvet的作品《CONNECTED》，靈感來自於藝術家行走在藝術村和火車站之間的巷道時，發現許多不一樣的鐵窗花，他運用並融合、轉畫多種鐵窗圖案，製成休憩亭形態的藝術裝置，變成一個「聚會點meeting point」，期盼社區居民來此聚會、交流。

東海大學建築系所設計的作品《邊界擾動 行為介入》，以「移動式家具」的形式，在看似閒置的開放場域亦或鐵道公園等各處，提供可彈性變換位置的座椅裝置，除了要讓個人空間得以延伸外，藝術團隊更重新定義了私領域與公共空間的活動邊界，豐富了公共空間被使用的可能性。

文化局表示，活動期間適逢中秋、雙十連假，策展團隊在10月2日（五）至10月3日（六）於鐵道藝術村內規劃「中"chill"了—藝術體驗市集」，邀集不按牌理出牌的攤主們，和民眾來一場獨一無二的藝術互動體驗；10月3日（六）晚上7點還有「中秋板凳小聚」，讓大家自備板凳、攜帶環保餐具，一起到鐵道公園感受節奏和脈動，品嚐簡易烤肉、飲品，和街坊鄰居交流，共度中秋！

更多訊息請上官方網站（www.railtohsinchu.com）、「2020鐵路沿線藝術計畫」粉絲專頁(https://www.facebook.com/tietiefestival/) 或洽專線03-5337945及1999為民服務專線。