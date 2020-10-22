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運將嚇爛！北極熊大臉掛車窗　集體「包圍垃圾車」原因超鼻酸…

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▲▼俄羅斯10隻北極熊包圍並爬進垃圾卡車找食物。（圖／翻攝自YouTube／Andrey Post）

▲俄羅斯10隻北極熊包圍並爬進垃圾卡車，只為翻找食物。（圖／翻攝自YouTube／Andrey Post）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯西伯利亞地區日前有一輛運送垃圾的卡車因為拋錨故障，只好停在一片冰天雪地的道路上，沒想到，路邊突然出現10隻大大小小的北極熊，其中一隻成年北極熊走到車子正前方，使用雙腳站立與駕駛面對面地只隔著一片擋風玻璃，駕駛趕緊打電話求助的同時，其他北極熊早就開始爬上卡車，推測是為了在垃圾堆中「覓食」，尋找人類的廚餘。

根據《西伯利亞時報》報導，事發當時，一名司機正巧路過這裡，便趕緊拍下影片後上傳網路，畫面中這輛載運垃圾的卡車，掛的是軍用車牌，推測是在俄羅斯北冰洋群島新地島附近所拍攝。參與「包圍行動」的分別是6隻成年北極熊與4隻幼熊，首先有4隻大熊「身先士卒」輪流爬上卡車的後車櫃，其他小熊則在一旁圍觀。

接著，其他成年的北極熊也陸續被吸引過來，其中有一隻大熊看起來似乎對這輛垃圾車特別感興趣，走到車子正前方時，突然用雙腳站立，臉部和卡車駕駛靠得相當接近，幾乎只隔著一片擋風玻璃，坐在車裡的男性駕駛急忙拿起手機，打電話求救。

報導指出，拍攝影片的民眾認為，北極熊可能是因為飢餓難耐，所以才包圍了卡車，影片中可以聽見他一邊按喇叭試圖幫助被困的司機，一邊叫喊，「看看這裡發生了什麼，熊非常餓，現在第四隻正在爬進去！」根據《莫斯科時報》表示，類似事件在俄羅斯的北極地區變得越來越常見，因為氣候變化使北極熊捕食的海冰融化，迫使牠們向南向人類居住地覓食。

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