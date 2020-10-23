普丁：中俄關係來到頂峰，不排除建立軍事同盟！

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

《削減戰略武器條約》即將於2021年到期，美俄雙方有意在未來幾天對條約的新方案進行協商；俄羅斯外交部原先表示，只要美方不再提出額外要求，願意延長條約一年，但遭拒絕。此外，俄羅斯總統普丁也在瓦爾代討論俱樂部（Valdai Discussion Club）會議上表示，中俄關係來到頂峰，不排除建立軍事同盟。

根據塔斯社（TASS）報導，克姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在節目上表示，美俄專家將在未來幾天針對《削減戰略武器條約》進行協商。他指出，專家們會特別討論凍結核彈頭數量的議題，但莫斯科和華盛頓仍存在許多分岐。

俄羅斯外交部周二表示，若延長《新戰略武器條約》一年，莫斯科將準備凍結一定數量的核彈頭，前提是美國不再額外提出要求。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾於16日呼籲美國無條件延長條約，但遭拒絕。

此外，普丁也在周四的瓦爾代俱樂部會議上表示，中俄關係來到新高點，目前正在能源和經濟方面進行合作；儘管目前不需要，但不排除建立軍事同盟的可能性。

《削減戰略武器條約》簽署於2011年，目的是限制美俄雙方佈置洲際彈道導彈（ICBM）、潛射彈道導彈（SLBM）和戰略轟炸機的數量。除非被新條約取代，否則該條約有效期為十年。