川普爆拜登收了普丁350萬美元！　賺那麼多錢「該向人民解釋」

▲民主黨總統參選人拜登與總統川普於美東時間22日展開最終場電視辯論。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普與民主黨籍候選人拜登於當地時間22日展開最後一場電視辯論，川普於辯論中指責，拜登小兒子亨特（Hunter Biden）「電郵門」貪汙案，從俄羅斯總統普丁那裡收取350萬美元，「你們賺了那麼多錢，那些可怕電子郵件，我認為你們應該向美國人民解釋一下。」對此，拜登堅稱，「我沒有從任何外國渠道拿過一分錢。」

根據《紐約郵報》報導，川普在辯論會中表示，他認為拜登就是日前被爆出，涉及中國能源公司2017年潛在交易的「大人物」，電子郵件中提到他們特別為「大人物」留出10%專項資金，「你們賺了那麼多錢，那些可怕電子郵件，我認為你們應該向美國人民解釋一下。」

報導提到，亨特的中國事業夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）22日透露，拜登曾被納入中國業務的提案中，且實際上拜登就是電子郵件中提到的「大人物」，「拜登說他從來沒有和亨特討論過任何交易。這是假的，我對此事有第一手的了解，因為我曾直接與拜登的家人，包括拜登本人打過交道」。

根據報導，川普在辯論中說，拜登與其家人從俄羅斯那裡得到了350萬美元（約新台幣9800萬元），「都是普丁給的」。日前，參議院國土安全委員會調查硬碟資料，於上個月發布一份報告稱，亨特在2014年從莫斯科前市長的妻子那裡以未知原因收取了350萬美元。拜登則於辯論上堅稱，「我沒有從任何外國渠道拿過一分錢。」