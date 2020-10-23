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好市多加油每公升便宜3元！「不虧錢」理由曝：打中台灣人致命點

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▲全台第二好市多加油站今日試營運，北屯店傳11/10開幕，但遭業者否認。（圖／記者游瓊華攝）

▲全台最大好市多加油站位在台中北屯，23日將正式開幕。（圖／記者游瓊華攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

好市多北台中店加油站將在今（23）日開幕，目前公布的油價低於同業，每公升油錢比中油、台塑加油站便宜3元左右，民眾反應超熱烈。有人就好奇，為什麼打出低油價，這樣有賺嗎？對此，有內行消費者揭露背後原因，稱根本不會虧錢。

根據中油19日公布最新油價，95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.3元。然而好市多同日公布的油價，95無鉛汽油每公升20.7元、98無鉛汽油每公升22.3元、超級柴油每公升17.9元，兩者零售價格約差3元。

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▲24座加油島、占地1450坪，全台最大好市多加油站位在台中北屯，明天將正式開幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲好市多加油比中油、台塑加油站每公升便宜3元。（圖／記者游瓊華翻攝）

一名網友近日在PTT發文，稱看到好市多台中加油站的新聞，加油竟比中油、台塑加油站每公升便宜3元，他懷疑這樣有賺嗎？如果還有賺，那不就代表中油台、塑賺更多？如果只是打平甚至虧本，那是開心酸的嗎？

對此有網友分析，「吸引辦會員和購物啊」、「叫你順便購物阿 成本價就好」、「不用請加油員+成本價誘你來costco消費」、「會費1350，1公升省3塊錢，450公升就回本了」、「有車的人通常消費額也比一般機車族高」、「開車去一趟好市多，五千塊是起碼的，成本價加個油，根本命中台灣人貪小便宜的致命點，禮拜天排到爆」。

也有網友指出，自己曾在加盟中油加油站工作過，價錢的確就是成本價，「加盟站都是賺1公升3元而已，工讀生費用就占營收一半，每個月還要扣掉幾百萬機器的折舊。」

繼中壢店之後，好市多北台中店加油站將在23日正式開幕，早上8時30分將舉行開幕儀式，提供95、98無鉛汽油及超級柴油等油品，油價採浮動機制，目前公布的油價低於同業。

好市多表示，加油站提供具競爭力的油價，會員可透過COSTCO APP查詢最新油價資訊。北台中店自助式加油站占地面積約1450坪，24座加油島可同時提供24輛車進站加油，加油島間距寬敞，加完油可隨即離開，不用等前車，另外部份用電採太陽能發電，以配合政府推行的節能政策、響應環保。

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