好市多洋蔥機「耳朵被扯下來」　內行曝正確用法：一票人都錯

▲碎洋蔥機寫著「順時鐘轉」！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多熟食區附有免費洋蔥，卻時常可見貪心客人裝一大包帶回家！一名男網友驚呼，日前經過配料區，赫見碎洋蔥機的手把被丟在下方，引發大批網友罵爆，結果釣出內行人解釋，是手把轉錯方向，「一堆人喜歡逆時鐘轉...很多人都看不懂吧！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，上周六（17日）去中和好市多賣場，卻愣見醬料區的碎洋蔥機壞了，只見旋轉手把被丟在檯面上，讓原PO傻眼直呼，「 到底是有多恨洋蔥，耳朵都扯下了...」

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照片曝光後，網友紛紛搖頭回應，「很多人是靠洋蔥賺年費的」、「當健身器材嗎」、「如果搖這洋蔥可以順便手動發電的話，那麼應該可以關掉一座核電廠了」、「還是洋蔥斷尾求生？」「蓄意破壞調監視器」、「每次去中和店裝飲料都看得到各種現代難民，不是用盡靈魂的力量在搖它，就是裝到蓋過整條熱狗+麵包，有一次一個大伯還在那裡裝了5分鐘吧，後面還有人在排隊，就看著他搖啊搖搖啊搖…多喜歡洋蔥啦」、「洋蔥很便宜，別用自尊來換」。

▲網友也看傻！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



不過有內行揪出手把脫落的真相，正確方式要順時鐘轉，無奈有客人逆時針操作，導致手把被轉出來，「人家上面寫了要你順時鐘轉，一堆人喜歡逆時鐘轉，我只能說可能是中文博大精深，所以很多人都看不懂吧」、「我也扯過，是轉錯邊」、「其實可以考慮設計成按鈕式的」、「轉錯方向就會掉下來...應該是沒看標示」。