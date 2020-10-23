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彰化第一座百貨公司要來了！縣長證實「用地確定」　美式賣場詢問中

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▲▼縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望。（圖／彰化縣政府）

▲彰化縣第一座百貨商場有望進駐了。（圖／彰化縣政府）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣人口超過百萬，但長期一直沒有百貨公司進駐，一直是當地人的遺憾與關注的議題。彰化縣縣長王惠美22日宣布，將把彰化縣衛生局廣場前，縣府與市府的公有地（編號：機二八）用於招商，未來會朝BOT方式朝複合百貨商場開發，打造屬於彰化人的大型影城及購物商場。

彰化縣擁有126萬人口，勝過新竹縣市和嘉義縣市，消費潛力相當巨大，但當地卻一直沒有百貨公司進駐，當地商業總會前理事長曾經說過，彰化人很有錢、花錢也不手軟，但台中市磁吸效應太強，彰化人消費時常往台中跑，過去也曾有業者有意投入彰化市場，最後卻因為用地問題無疾而終。

▲▼縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望。（圖／彰化縣政府）

▲彰化縣市合作簽署合作備忘錄（MOU），縣府與市公所將共同開發機關用地。（圖／彰化縣政府）

彰化縣政府日前盤點縣內的可用土地後，認為彰化市中山路旁的縣府與市公所用地如果能整合，市中心就有大約1.14公頃用地可以使用。縣長王惠美就說，「縣政府與市公所擁有的這個1.14公頃用地，位於彰化市中心，用來興建公部門廳舍實在有點可惜。」

王惠美感嘆，這一塊土地以前曾經有規畫，興建2棟各高17層的雙子星大樓，但計畫最後沒有實行，過去有很多年輕人認為，彰化市沒有看電影、逛街的好地方，這一次縣市政府展開合作，彰化市又是彰化縣人口數第一的大城市，希望有不一樣的規劃設計與更新，能夠讓彰化起飛且脫胎換骨，

▲▼縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望。（圖／彰化縣政府）

▲彰化市長林世賢認為，本次開發案1+1絕對會大於2。（圖／彰化縣政府）

彰化市長林世賢說也說，彰化要進步，就是要縣市合作，以前市公所與縣府都有提出合作案，只是礙於黨派分歧意見導致無疾而終，這次開發案對於彰化市發展顯得相當重要，本次討論的土地，市公所持47%、縣政府持53%，單獨開發無法充分發揮土地最大效益，這一次開發案1+1絕對會大於2。

彰化縣建設處透露，政府近年來都有收到威秀影城、秀泰、新光影城及國賓影城等在尋求土地，甚至知名連鎖美式賣場也曾經詢問過，但因為用地太小轉展他處，如今彰化縣土地整合後，又回頭詢問發展可能，縣府預計2021年就會開始徵選廠商。

 

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