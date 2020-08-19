美式賣場隱藏版人氣王竟是「洗髮精」？只賣一個月就從架上失蹤

▲美式賣場再現搶貨人潮，走進一看原來是失蹤已久的MIT洗髮精再度上架。（圖／網友授權提供，請勿翻拍）

消費中心／綜合報導

許多人喜歡到Costco好市多添購高CP值的日常用品，想不到有一款「洗髮精」根本是好市多的隱藏版人氣王，要買到還得靠點運氣！原來是唯一上架好市多的MIT洗髮精品牌艾瑪絲「去屑止癢洗髮精FRESH」，據網友表示近3個月去Costco好市多好幾次都找不到，推測從今年上架被搶購一空後，就直接從架上瞬間消失，也因此更令人好奇這款洗髮精究竟有何魅力，使髮控們為之瘋狂。

▲ 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」留言，相互報好康、更新最新上架訊息。（圖／翻攝自臉書社團）

最近一則「好市多必買生活用品TOP10」報導指出，洗髮精佔好市多必買排行榜第7名，其中艾瑪絲洗髮精又屬爆款等級，網路討論度熱烈。事實上，這款只有在Costco獨家販售的「艾瑪絲去屑止癢洗髮精FRESH」，加量不加價的超巨瓶身容量竟高達1000ml，先前在好市多賣場熱銷缺貨，讓許多內行的網友不斷在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」留言，相互報好康、更新最新缺貨訊息。追溯今年初次上架時，釣出專業老司機分析這款高辨識度缺角機油瓶身的洗髮精，實際上竟是Costco上架的台灣在地品牌洗髮精，而且沒看到多久就失蹤，讓許多網友頻頻追問何時才能再度入手此款商品。

▲艾瑪絲去屑止癢洗髮精超巨容量及外觀類似缺角機油瓶身，辨識度極高。

對此，致電詢問艾瑪絲客服表示，此款商品是艾瑪絲與Costco獨家合作，特別為Costco會員開發的特別版洗髮精，艾瑪絲去屑止癢洗髮精強調一瓶搞定「油、癢、屑、痘」四大問題，控油、能長效維持頭皮清爽、減少頭皮屑、止頭皮癢，因此受到好市多粉絲狂讚，評價為CP值超高的人氣商品。

事實上，現代人壓力大，頭皮油、癢、屑或長痘痘成為隱藏版文明病，尤其夏季戴安全帽、瀏海油膩膩、頭髮悶住頭皮很阿雜，使用這瓶去屑止癢洗髮精洗後輕盈又清爽，讓頭皮深呼吸，因此成為髮控們推崇的品項之一。

據了解，最近這款商品已重新回歸Costco，相關討論再度活躍起來，許多粉絲在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」開心表示，「這款洗髮精很好洗，終於等到有貨了」、「斷貨好久，這次看到立馬回家補貨」、「終於等到你了！之前連想找代購都買不到」、「好開心終於重新上架」。