揮豪傳情！ 獨居及失智長輩參與社會活動！

▲為讓獨居及失智長輩可以重新參與社會活動，豪棋建設公司與伊甸基金會，於伊甸以勒巷弄長照站，舉辦「揮豪傳情」志工活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓獨居及失智長輩可以重新參與社會活動，台南知名企業豪棋建設公司與伊甸基金會，21日於伊甸以勒巷弄長照站，舉辦「揮豪傳情」志工活動，豪棋建設林慶輝董事長，號召近15位公司員工一起加入志工行列，大家更捲起袖子與銀髮長輩們親手用書法寫情書，一起做古早味鹹粿享用難得的午餐時光。

為了實現在地老化，提供老人短期臨托的服務，伊甸基金會「以勒巷弄長照站」從去年開始，每天服務近20名平均年齡超過80歲的銀髮長輩，其中有三分之一有失智的狀況，為刺激長輩對外界的反應，不與社會脫節，伊甸專業的照服員除了每天安排體適能、樂器學習、認知訓練…等課程、這次透過企業志工的熱情互動，長輩們和志工們共同手做鹹粿，為了捕捉難忘的瞬間，更親手寫書法留下這感動的瞬間。

剛過完90歲生日的紀馬惠芳是巷弄長照站的書法志工，從年輕就寫得一手好書法的她，至今都還有用毛筆寫日記的習慣，在長照站裡，紀媽媽擔任班上的書法小老師，透過一筆一畫的書法教學引導班上其他「老同學」，培養有耐心不亂生氣的好脾氣。

看著面帶笑容的紀媽媽，很難想像她已經獨自生活達10年以上的時間，因為丈夫過世的早，一對兒女更因為家庭工作的關係定居在外縣市，沒法長期陪伴在紀媽媽身邊，紀媽媽常常一人吃飯，一人散步，直到兩年前紀媽媽來到伊甸巷弄長照站，在這裡有專業的照服員規劃相關的課程，所有的銀髮長輩一起跳舞、打麻將、畫畫、玩桌遊，一起分享人生經驗，溫馨熱鬧的氣氛就像個大家庭一樣。

豪棋建設副總經理謝銘源表示，連續3年，豪棋建設號召員工及住戶送愛給銀髮長輩們，希望可以透過真心的陪伴，讓長輩們感受溫暖並留下深刻回憶！很認同伊甸基金會透過長者服務提供長輩們受尊重、享尊榮、有尊嚴的晚年生活，透過志工活動及企業的拋磚引玉，希望號召更多有能力的人一起來守護長輩們的需要！

伊甸基金會臺南區區長張盟宜表示，邁入後半人生的長輩們，更需要大家的關懷與支持，根據統計全台65歲以上老年人口已經超過330萬人，其中獨居長輩更高達30多萬，越來越多人老後獨自一人生活，有一天我們都會老，邀請全台民眾一起支持伊甸基金會「老人照顧服務計畫」!

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