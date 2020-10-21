斐濟衝突登《華爾街日報》　前外交官：大大的台灣國旗看了就爽

▲《華爾街日報》報導我駐斐濟外交人員和大陸外交官衝突事件。（圖／翻攝自華爾街日報）

記者黃巈禾／台北報導

台灣駐斐濟代表處8日在當地酒店舉辦國慶酒會，未受邀的大陸大使館人員來鬧場，雙方爆發肢體衝突。美國報刊《華爾街日報》19日報導此事，並在文中放上大大的中華民國國旗。對此，前外交官劉仕傑21日表示，看了就爽，但不解大陸身為泱泱大國，竟在意一塊國慶蛋糕上的國旗。

《華爾街日報》報導，大陸和台灣外交官在斐濟發生衝突，根據台灣外交部19日指控，2名大陸大使館人員8日強行進入台灣駐斐濟代表處舉辦的國慶酒會，挑釁台灣人員，進而造成台灣人元受傷，台灣外交部譴責大陸惡行，大陸外交部則稱不實指控，是台灣人員在接待處展示國旗，以及有國旗裝飾的蛋糕。

該報導指出，近幾個月，大陸加強對台灣的壓力，包括派遣戰機、軍艦，還進行大規模的入侵演習，而這種行為也引起台灣和美國批評。另外，該報導在縮圖也放上中華民國的國旗，並表示該國旗已成為敏感標誌，這是最近在斐濟發生衝突的原因。

劉仕傑在臉書分享該報導，直言「縮圖很不錯，用了大大的台灣國旗，看了就是爽」。但有一點讓他相當不解，劉仕傑說，中國身為泱泱大國，好歹也是全球第二大經濟體，竟然小鼻子小眼睛到在意台灣國慶蛋糕上有「偽國旗」。

劉仕傑諷刺，「可憐哪！中共自己的疫情控制不好，只在意台灣的蛋糕裝飾」，大陸外交官不愛台灣國旗，討厭蛋糕上的偽國旗，《華爾街日報》這篇反而幫台灣上了一面大大的國旗，趙立堅（大陸外交官發言人）應向《華爾街日報》表達抗議。

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