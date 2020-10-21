駐斐濟外交人員被打　侯友宜：侵門踏戶使用暴力一定要制裁！

記者羅婉庭／新北報導

針對我國外交官在斐濟舉辦國慶晚會期間遭大陸外交人員毆打。新北市長侯友宜21日於市政總質詢時表示，外人侵門踏戶還使用暴力非常過分，一定要制裁。





▲新北市長侯友宜赴議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜表示，怎麼能在我們的場地暴力打人，外人侵門踏戶，還使用暴力「太過分」，於法不容，要給予譴責，傷害國格的事情絕不允許，暴力是一定要制裁的。

民進黨新北市議員張錦豪質詢時出，國民黨團總召林為洲昨天表示「大陸若不尊重中華民國存在就斷交變敵國」。對此，侯友宜表示，他的立場是捍衛中華民國、團結台灣，自信向前走。

對於我國外交官被大陸外館人員毆打事件，侯友宜強力譴責，地主國該怎麼辦就怎麼辦，有法律約束，一定要訴求法律，暴力打人的行為絕對不能忍。

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