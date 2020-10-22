「華為、華信」捲入電郵門　華爾街日報：拜登應說明與中國財務往來

▲拜登與兒子杭特被捲入電郵門疑雲。（圖／路透）

文／中央社紐約21日綜合外電報導

美國民主黨總統候選人拜登與兒子杭特的「電郵門」疑雲至今未解，華爾街日報社論指出，拜登應說明杭特與中國華信能源公司的關係以及他本人特別是有關中國的財務往來，即便他當選，也無法逃避未澄清的疑問。

美國主流媒體華爾街日報20日發表標題為「拜登與中國事業」（The Bidens and China Business）的社論，提到大多數媒體都對杭特．拜登（Hunter Biden）筆電中發現的電子郵件視而不見，但這並不意味著它們不是新聞。拜登（Joe Biden）有義務回答關於兒子的關說和他自身的財務往來，尤其是與中國相關的部分。

社論表示，紐約郵報（New York Post）上週取得據稱屬於杭特的一台筆電的電郵與其他資料內容，硬碟備份是由美國總統川普私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）提供。國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）說，政府沒有情資證實這是假訊息。拜登陣營也沒說電郵是捏造的。

社論表示，有關杭特在烏克蘭事業的電郵已獲得廣泛報導，但同樣引人注意的是，2017年5月的電郵主題包括討論要給6個人的報酬，這是與現已不存在的中國能源巨頭華信能源商業交易的一部分。

根據這些電郵，拜登父子同樣於2017年會從與華信能源的一筆交易獲利。其中一封電郵似以「董事長/副董事長，取決於和華信能源協議而定」來稱呼杭特。電郵也以「H」給「20」，「由H代表大人物（big guy）持有10？」來顯示財務支付。

福斯新聞（Fox News）表示已證實電郵是真的，且有消息來源指大人物就是拜登。拜登陣營回應，報稅紀錄並未顯示拜登在中國有任何投資。

親民主黨媒體認為，即使最新出現的電郵為真，也無法證明拜登違法。但是社論指出，重罪並不是政治行為的最低標準，拜登2017年是平民，但當時正在考慮選總統。如果一項交易會使他或他的兒子，成為與中國政府有關聯實體的合夥人，這將引發有關判斷力以及他將如何以總統身分處理中國議題的質疑。

社論表示，基於自身政治利益，拜登應清楚交代這項中國事業。他是電郵中的「大人物」嗎？這筆交易怎麼了？中國將是拜登最嚴峻的外交政策挑戰之一，一旦他當選，未獲解釋的文件不會消失。假使共和黨人把持參議院，他們一定會繼續深入追查此事。