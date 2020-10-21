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堅持穩健貨幣政策　人行易綱：今年3次降準釋放7.5兆流動性

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▲中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）

▲中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

在新冠肺炎疫情的影響下，中國人民銀行行長易綱21日強調，將堅持穩健的貨幣政策更加靈活適度、精準導向，並稱今年抗疫特殊時期，宏觀槓桿率有所上升，明年GDP成長率回升後，槓桿率會更穩一點，會讓貨幣供應長期處在合理軌道，支持促進形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展新格局。

「2020金融街論壇年會」21日在北京召開，中國人行行長易綱、證監會主席易惠滿、銀保監會主席郭樹清均出席與會，闡述今年的金融政策和展望來年工作。

易綱坦言，中國預計今年GDP全年正增長，惟疫情發展仍高度不確定，IMF預測今年全球經濟成長率惟-4.4%，恢復至疫情前水準仍需時日。

▲▼人民幣，GDP（圖／CFP）

▲新冠肺炎疫情衝擊中國GDP。（圖／CFP）

易綱說，新冠疫情是重大突發公衛事件，金融部門推出一些特殊政策措施。貨幣政策方面，2020年以來人行3次降準，釋放流動性1.75兆元(人民幣，下同，約合新台幣7.5兆元)，1月31日設立第一批3000億元專項再貸款，2月26日增加第二批規模5000億元，4月20日增加第三批1兆元普惠性再貸款再貼現額度，紮實做好精準脫貧工作。

他指出，9月底，廣義貨幣供應量（M2）與社會融資規模同比增速分別為10.9%與13.5%，前9個月人民幣貸款新增16萬億元，都明顯高於上年同期。普惠小微企業、民營企業、製造業等貸款利率均降至歷史新低，信貸結構明顯優化，透過深化貸款市場報價利率（LPR）改革促進降低貸款利率、實施兩項直達貨幣政策工具、減少收費等方式，推動金融部門向實體經濟讓利。據估算，截至9月末，已實現讓利超過1.1兆元。

展望未來，易綱說，隨疫情衝擊高峰過去，「有的政策已經順利完成階段性任務，但支持小微民營企業、支持穩就業、支持綠色發展的政策措施將繼續堅持，並進一步完善，促進形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展新格局。」

他說，未來貨幣政策更好適應經濟高質量發展的需要，穩健的貨幣政策更加靈活適度、精準導向，支持北京國家金融管理中心建設，在北京市率先啟動金融科技創新監管試點、本外幣賬戶一體化改革試點。

針對金融轉型，郭樹清提到，要全面增強金融普惠性，既要發展大型、超大型金融企業，也要培養中小型金融機構，要取長補短，所有金融機構都要抓緊做好數位化轉型，以提高服務大眾的能力。另一方面，更好發揮金融在調整產業結構、改善收入分配和增進社會福利方面的作用。


易會滿說，要不斷健全風險防控的體制機制，堅決遏制增量風險發生。同時，完善私募股權投資支持創新創業作用，促進債券市場互聯互通，擴大公募REITs試點範圍，積極穩妥推進期貨及衍生品市場發展，並積極做好刑法修改，推動期貨法立法及相關司法解釋。

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