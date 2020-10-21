美國安局：中國政府資助駭客入侵　目標「軍事國防」從微軟鑽漏洞

▲美國國安局聲稱，中國政府支持的駭客從微軟Windows的產品網路漏洞中入侵。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國國家安全局（NSA）於20日聲稱，受中國政府支持的駭客把攻擊目標瞄準美國國防相關的電腦網路，我方已將此威脅列為急需關注的重點項目。NSA網路安全主管紐柏格（Anne Neuberger）表示，我們希望網路安全專業人員藉此獲得訊息後，能優先採取措施，確保他們的系統安全。

根據《華爾街日報》報導，美國最大的間諜機構NSA於20日發布警告，網路安全專業人員發現25種不同的電腦漏洞，包含微軟Windows、思科系統（Cisco Systems）與思杰系統（Citrix Systems）等公司的遠端工作產品，會遠程連接外部網路服務，駭客就可以用網關（gateway）方式來進一步接觸內部網路，這也是NSA首次點名中國政府支持的駭客行動，並敦促國防部和國防工業採取行動，防範中方入侵。

NSA聲明，「這些網路經常採用中國政府支持的網路間諜所使用的一系列手法和技術來入侵擁有敏感智慧財產權、經濟、政治和軍事資訊的電腦網路。」對此，中國駐華盛頓大使館發言人則在一份聲明中回應，這些指控毫無根據，中國政府堅決反對並打擊任何形式的網路攻擊與網路犯罪行為。

NSA網路安全主管紐柏格表示，我們清楚地知道，很難將修補和緩解措施放在首位，「我們希望透過強調中國正在積極利用漏洞來破壞系統，網路安全專業人員能藉此獲得可採取行動的訊息，以優先實施作為，來保護他們的系統安全。」