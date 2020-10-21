瑞典禁止中國5G建設　陸外交部：給中瑞經貿帶來消極影響

▲瑞典禁止中國華為、中興等企業參與其5G建設。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

繼英國之後，瑞典官方20日宣布，出於「國安考量」，決定在5G網路建設中，排除中國華為和中興通訊集團，並決定拆除已安裝的相關設備。對此，中國外交部發言人趙立堅呼籲，瑞方應糾正錯誤決定，避免給中瑞經貿合作和瑞方企業在華經營帶來消極的影響。

趙立堅表示，中國駐瑞典使館已經就此作出回應，中方對瑞典的決定表示強烈不滿。瑞方應秉持客觀公正態度，糾正錯誤決定。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

據了解，英國先於今年7月，一改過往接受中國5G建設的決定，宣布排除中資參與該國的5G基礎建設，引起軒然大波，而瑞典是第二個宣布排除華為中興5G的國家，也是歐盟中，第一個明確禁止華為參與其5G網路所有基礎設施的國家。

法廣報導，瑞典電信當局聲明稱，華為和中國的另一主要電信設備製造商中興，將被禁止進入瑞典5G的所有中央功能。該決定主要是基於瑞典今年通過的一項新法律，以及該國軍事和情報當局的評估，「確保使用頻率不會危害瑞典的國家安全。」

對此，中國駐瑞典大使館發布聲明稱，強烈反對在沒有任何事實依據或確鑿證據的情況下濫用「國家安全」概念，違反市場規則和公平競爭原則。對瑞典毫無根據的禁止中國公司、人為設置合作壁壘感到遺憾。

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