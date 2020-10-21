　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

瑞典禁止中國5G建設　陸外交部：給中瑞經貿帶來消極影響

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼5G標準第二版本啟動　陸工信部：年底實現商用和預商用。（圖／CFP）

▲瑞典禁止中國華為、中興等企業參與其5G建設。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

繼英國之後，瑞典官方20日宣布，出於「國安考量」，決定在5G網路建設中，排除中國華為和中興通訊集團，並決定拆除已安裝的相關設備。對此，中國外交部發言人趙立堅呼籲，瑞方應糾正錯誤決定，避免給中瑞經貿合作和瑞方企業在華經營帶來消極的影響。

趙立堅表示，中國駐瑞典使館已經就此作出回應，中方對瑞典的決定表示強烈不滿。瑞方應秉持客觀公正態度，糾正錯誤決定。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

據了解，英國先於今年7月，一改過往接受中國5G建設的決定，宣布排除中資參與該國的5G基礎建設，引起軒然大波，而瑞典是第二個宣布排除華為中興5G的國家，也是歐盟中，第一個明確禁止華為參與其5G網路所有基礎設施的國家。

法廣報導，瑞典電信當局聲明稱，華為和中國的另一主要電信設備製造商中興，將被禁止進入瑞典5G的所有中央功能。該決定主要是基於瑞典今年通過的一項新法律，以及該國軍事和情報當局的評估，「確保使用頻率不會危害瑞典的國家安全。」

對此，中國駐瑞典大使館發布聲明稱，強烈反對在沒有任何事實依據或確鑿證據的情況下濫用「國家安全」概念，違反市場規則和公平競爭原則。對瑞典毫無根據的禁止中國公司、人為設置合作壁壘感到遺憾。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
和健身教練「女下男上練腹橫肌」　男友氣炸：被吃豆腐沒差？
軍情局退役軍官涉共諜案　「台灣第一特務」遭羈押禁見
明年要結婚！23歲大馬美模抽脂慘死　未婚夫痛哭求視訊看遺容
全聯這款果醬「贈品勝主角」！主婦目光被吸走瘋買超划算
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美中間諜戰　趙立堅控美：滋擾盤查300名中國留學生

富二代「6輛豪車開進大學」下跪求婚！女主角捂嘴現身…同學反罵爆

瑞典禁止中國5G建設　陸外交部：給中瑞經貿帶來消極影響

自製藥酒風險大　四老人喝完一死三搶救

10多人嗨吃宵夜！　妹上完廁所「只剩空桌」被迫請客：身上只有200

陸澄清：沒有禁止「防彈少年團」商品進入中國

老公去一次超市「吃一顆威而鋼」！回來沒有菜…被妻鐵錘活活敲死

管浩鳴：陳同佳願臨櫃辦理赴台簽證　但沒收到「可申請」的通知

指控我方不收人　港保安局長李家超：台灣為陳同佳赴台設限

接行動電源充電！公車上手機突自燃...乘客嚇壞　司機淡定「一把鏟起丟車外」

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

阿翰虧Lulu「小時候看妳上大學生了沒」　進女中美術班遭酸「比較醜的那個」XD

美中間諜戰　趙立堅控美：滋擾盤查300名中國留學生

富二代「6輛豪車開進大學」下跪求婚！女主角捂嘴現身…同學反罵爆

瑞典禁止中國5G建設　陸外交部：給中瑞經貿帶來消極影響

自製藥酒風險大　四老人喝完一死三搶救

10多人嗨吃宵夜！　妹上完廁所「只剩空桌」被迫請客：身上只有200

陸澄清：沒有禁止「防彈少年團」商品進入中國

老公去一次超市「吃一顆威而鋼」！回來沒有菜…被妻鐵錘活活敲死

管浩鳴：陳同佳願臨櫃辦理赴台簽證　但沒收到「可申請」的通知

指控我方不收人　港保安局長李家超：台灣為陳同佳赴台設限

接行動電源充電！公車上手機突自燃...乘客嚇壞　司機淡定「一把鏟起丟車外」

月收15K想換iPhone 12！網看「這句話」一面倒勸退：拋掉虛榮心

低接觸支付「疫」外崛起　統一超三大電子支付突破2.7億人次

彰化和美火燒車！貨車遭烈焰吞噬　濃黑煙直衝天際…警消急灌救　

趁雙親熟睡...屏東女持刀刺死母刺傷父！　一審被判無期徒刑

房東就是自己人！聯邦租車進駐東區　租原最貴手搖飲店面

《炮仔聲》陳小菁公開「驗貨」！　自誇全臉無添加

馬大偉解盤／世界大賽第2戰　光芒VS.道奇推薦全場小分

中職／樂天因制度輸球得利　洪總檢討自己：制度就是如此

滑手機易增落枕風險　中醫4招改善

梅花旗／9局下滿壘再見雙殺解危　文化與台體爭冠

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

大陸熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

iPhone12實機曝光「環保藍」　網友吐血：要退貨嗎？

快訊／國泰航空裁8500人！　國泰港龍收掉「即日停運」

「今夜一滴都不許剩」杜蕾斯被罰350萬

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵錘活活敲死

撕扯分食影片曝光！　飼育員遭「5隻熊拖走」只剩鞋子

逃亡30年自首結果大逆轉　黝黑男聽到「警方的話」淚崩

龍芯董事長：別再想5奈米　28奈米夠用了

19歲女學生愛上已婚男師！畸戀2個月丟命

青島：找到新冠病毒「物傳人」證據鏈

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

轎車衝出公路「開上屋頂」！離奇畫面曝光　網傻眼：不可思議

中國士兵還沒回來！胡錫進要印度說話算數

更多熱門

相關新聞

iPhone 12 Pro最熱門　占中國市場預購量35％至45％

iPhone 12 Pro最熱門　占中國市場預購量35％至45％

外媒報導，根據CNBC引述來自中國電子商務網站及蘋果經銷商Fenqile數據，截至週二（20）日上午9:30，已經預訂了152,737部iPhone 12，顯示中國消費者對Apple新推出的iPhone 12和iPhone 12 Pro熱絡程度。

巴西將購入4600萬劑中製新冠疫苗

巴西將購入4600萬劑中製新冠疫苗

瑞典禁止華為、中興參與5G建設　中方回應

瑞典禁止華為、中興參與5G建設　中方回應

拜登女婿與中企商業往來又捲利益衝突

拜登女婿與中企商業往來又捲利益衝突

白宮官員：台灣應自己做好中國入侵的準備

白宮官員：台灣應自己做好中國入侵的準備

關鍵字：

中國歐盟5G瑞典英國

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

全台首支iPhone 12開箱　藍色實機有落差

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命她旁觀　埋屍沙灘

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

全昭旻共舞BLACKPINK被罵爆

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面