美中間諜戰　趙立堅控美：滋擾盤查300名中國留學生

▲美國海關。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

在中美關係激化、新冠肺炎疫情的背景下，美國今年嚴審、限制有「解放軍」等中共官方背景留學生、人員入境。對此，中國外交部發言人趙立堅21日披露，僅今年5月至9月初，就有近300名中國留學人員在搭乘臨時航班離開機場時，被美方滋擾盤查，敦促美方停止歧視性行為。

趙立堅21日主持中國外交部例行記者會，針對日前他提到，美方近來「肆意監控、滋擾、盤查和逮捕在美中國留學人員，扣押中國公民的電子設備等」，趙立堅在今天面對媒體提問時，揭露上述數據。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

趙立堅指控，一段時間以來，美方動用司法力量，任意對中國在美留學生進行滋擾盤查，甚至捏造罪名進行抓捕和起訴。多名中國留學生在美國機場離境時受到美執法人員長時間滋擾，他們的手機、電腦等物品被任意檢查甚至被扣留。

他抨擊，美方上述行為充分暴露了其所謂保護人權的虛假面目，嚴重侵害中國在美留學人員合法權益，嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作。中方將繼續採取一切必要措施維護中國公民的合法權益。

事實上，早在今年5月，就傳出美國總統川普考慮，註銷具有解放軍背景的中國研究生、留學生簽證，影響人數超過3000人；另一方面，中國駐美使館亦於5月30日發布通知，將安排符合條件的留學人員搭乘國航班機從華盛頓返國。通知內還特別提醒留學生「加強自我保護意識」，指稱有多名中國公民在出境時遭長時間盤問、扣留。

而在美方一直到7月宣布，將暫時停止發放或撤銷中國F類、J類等簽證期間，美國聯邦調查局更於6月公告，在洛杉磯逮捕一名涉嫌隱瞞解放軍背景、從事間諜活動的中國研究原；美國國務卿蓬佩奧近月來也多次聲稱，中國駐美紐約等領事館是間諜窟，抨擊中方人員在美國進行竊密活動。

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