軍情局退役軍官涉共諜案　「台灣第一特務」遭羈押禁見

▲「大特務」退役上校張超然，涉嫌向大陸國安人員引薦同袍，並疑似流出機密文件，北院21日裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

國防部軍情局退役少將岳志忠，涉嫌自2016年起，透過退役上校張超然、周天慈，接觸大陸國安人員，並疑似交付軍情文件，3人經檢調20日搜索約談後，岳、周2人於21日凌晨，各以15萬交保，張超然則遭聲押；北院21日依涉嫌違反《國家安全法》、《國家情報工作法》，裁定張超然羈押禁見。

張超然在移送台北地檢署時，一見媒體便大聲喊冤，「我是台灣第一個特務，六四天安門時，就我一個在大陸，我不能講我名字」，聽到「洩密」兩字，更是直接開噴，「放他的屁咧，吸收！？汙衊的，我是國家派去大陸工作的，退役也可以去、去幹特務阿，保衛台灣安全啊，我是赫赫有名的一個大特務」。

檢調發現，張超然與周天慈自2013年起，陸續介紹軍情局退役軍官赴陸，第一年不僅將退役傅姓上校，引薦給大陸國安人員，又介紹另名退役王姓上校赴陸，2015年時，再讓退將岳志忠與對岸接觸，而岳在之後的2年中，單獨、或與張超然一起，多次到大陸「交流」，疑似交付機密文件。

由於岳志忠任軍職期間，經手不少資通機密業務，交給對岸的文件中，也疑似包含敏感機密，檢調20日除約談張、周、岳3人，更約談岳一家妻子、兒子、女兒；檢方訊問後，岳男家屬3人無保請回，岳、周2人各以15萬元交保，至於「台灣第一特務」張超然，北院21日裁定羈押禁見。

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