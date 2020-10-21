涉共諜案！退役上校自爆「我是大特務」　少將1家4口遭約談

▲前軍情局退役上校張超然聲稱「我是有名大特務」，否認洩密當共諜。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國防部軍情局退役少將岳忠志，涉嫌從2016年開始，透過同樣軍情局退役的上校張超然、周天慈，到大陸認識對岸國安人員後，岳多次赴陸，還疑似交付涉及敏感軍情文件給對岸，檢調20日展開搜索，晚間張被移送北檢複訊時，聲稱「我是赫赫有名大特務」，對於被指洩密，氣憤回應「放他的屁」。

張超然在與媒體問答時說：「我是台灣第一個特務，六四天安門的時候，就我一個在大陸；我不能講我名字」。媒體詢問是否洩密，張答：「放他的屁咧，吸收！汙衊的！我是國家派去大陸去工作的，退役也可以去，去幹特務啊，保衛台灣安全啊，我是赫赫有名的一個大特務。」

▲退役少將岳志忠1家4口遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

檢調掌握情資發現，張超然和周天慈從2013年起，開始幫忙介紹軍情局退役軍官赴陸，其中張男還曾與傅姓退役上校同班機，並引薦傅男與國安人員認識；同年，再次介紹另名王姓退役上校赴陸。

2015年間，張、周找上退將岳志超到大陸與對岸國安人員認識，後來岳在2年內多次單獨或與張姓退役上校同行，繼續與對岸人士交往，甚至交付可疑文件給對岸。

▲退役上校周天慈。（圖／記者劉昌松攝）

由於岳志超軍職期間，經手不少資通機密業務，疑似將情報人員名單交付對岸，檢調20日一併將岳曾任職軍情局的兒子，以及沒有軍職身分的妻子、女兒一併約談到案，全案朝違反《國家情報工作法》洩漏情報、《國家安全法》發展組織等罪嫌偵辦。

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