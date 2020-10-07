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羅德民遭爆花公帑改風水　軍情局駁斥：戮力執行對中共蒐研

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▲▼國安局長彭勝竹,海巡署長李仲威,軍情局長羅德民。（圖／記者歐昶廷攝）

▲軍情局長羅德民。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

軍情局長羅德民遭爆料，帶下屬跑法會，花公帑改風水等，軍情局7日駁斥，報導內容錯誤且嚴重偏離事實，強調是特定人士提供錯誤訊息，惡意誤導媒體引用，已涉及誹謗行為，將不排除訴諸司法，以遏止不法企圖；同時也強調，當下正值兩岸敏感時刻，本局將持續戮力執行對中共蒐研工作，以維護國家安全。

根據爆料指稱，軍情局長「邀請道教界人士入局堪輿、花公帑改風水、購買健身器材擺辦公室」、「帶妻遊金門，要求下屬充當司機、導遊」、「召回駐外人員，為討好上級外派特定人員」及「與副局長不和、內鬥」等，軍情局強調，均屬臆測、污衊，與事實不符。

軍情局指出，針對「假日帶下屬跑法會搬運供品」、「改裝公務車」、「赴美行程帶妻子搭頭等艙」、「去年春節帶家人入局未安檢」、「餐會購買高級酒品」、「贈送AIT官員智慧腕錶擔心遭定位勉強收下」及「局內人事運用」等事項，內容多為偏頗、扭曲事實。

軍情局強調，爆料內容多為臆測、偏頗、不符事實之資訊，將保留法律追訴權，並籲請媒體報導善盡查證之責，以免訛傳，助長不實檢控及爆料歪風。軍情局說，感謝媒體及各界關心，當下正值兩岸敏感時刻，本局將持續戮力執行對中共蒐研工作，以維護國家安全。

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