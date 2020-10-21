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休旅車迴轉一撞掀「蝴蝶效應」！收費員經過現場…下秒遭奧迪擊落

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記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市中山區長春路19日下午2時許接連發生2起車禍，一輛白色休旅車回轉時，不慎碰撞對向機車，導致騎士嘴巴、左手腕擦挫傷；不料車禍才剛發生不久，一旁的停車格收費員疑似轉頭查看路旁事故，未注意前方停靠路旁的奧迪小客車駕駛已將車門打開，當場撞個正著，連人帶車痛苦倒地。

▲▼北市長春路休旅車迴轉釀車禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲休旅車李姓駕駛於長春路迴轉，與對向機車發生擦撞，造成騎士受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步調查，當時休旅車沿著長春路往西行駛，行經事故路段時，李姓駕駛（45歲）從外側車道打了左轉方向燈在馬路中央迴轉，不料卻未注意對向車道來車，當場與直行機車發生碰撞，蔡姓騎士（21歲）還一度趴上休旅車引擎蓋。事後經檢傷，休旅車駕駛未受傷，騎士則是嘴巴、左手腕挫傷，所幸並無生命危險。

▲▼北市長春路休旅車迴轉釀車禍，收費員遭奧迪男擊落。（圖／翻攝YouTube／C.K Yang）

▲在休旅車與騎士發生車禍不久後，一旁的收費員又遭臨停的白色奧迪開門擊落。（圖／翻攝YouTube／C.K Yang

不料這起車禍才剛發生不久，宛若蝴蝶效應般，同一路段、地點短短數分鐘後又發生一起車禍。事故當下，遭撞騎士在旁人的攙扶下才剛爬起身，正準備與休旅車駕駛理論，一旁的停車格葉姓收費員（41歲）正巧路過，一邊替路邊車輛夾上收費單，還一邊轉頭向左查看事故，不料就在收費員正準備起步離去時，疑似被身旁車禍吸引注意力，完全沒發現前方另輛臨停的奧迪張姓駕駛（44歲）已將車門打開，當場猛力撞上，連人帶車痛摔在地，造成雙手、頭部挫傷。

警方經調查後，確認四方人員均無酒駕，後續也將依規定鑑識，並釐清肇責。而車禍畫面曝光後也引起網友討論，不少網友認為，雖然收費員未注意前方路況，但張姓奧迪駕駛在短短不到1秒的時間裡將車門開到最大，無論是否有發現，那個距離根本就無法反應，痛批「標準沒在看後面直接開（車門）的，管他收費員看哪裡，主因就是直接開車門好嗎」、「開車門不看，收費員還倒在地上，肇事者卻顧著看自己的車門，這種人吼！」

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