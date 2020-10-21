國泰港龍收攤！華航宣布即起增班飛香港　11月起再增台中出發





▲華航宣布增班香港航線航班，11月起再增台中出發航線。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

國泰航空集團今（21）日公佈企業重組，除裁員8,500人之外，旗下國泰港龍航空也即時停止營運。華航集團今則宣布，即日起增加飛香港航班，11月起更新增台中出發航線，返程航班可自由選擇桃園、台中、高雄，免改票互搭。

華航集團今宣布，即日起調整香港航線航班。台北（桃園）-香港CI909/CI901即日起增為每周4班，11月起新增台中-香港AE1817/AE1820每周一班，高雄出發航班則自10/19起每周飛航一班。

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▲華航台港線航班時刻表。（圖／華航提供）

華航表示，自11月起增加香港航線航班，提供桃園、台中、高雄每周共12班往返香港，後續將持續配合各國邊境限制及防疫政策，檢視旅運需求調整航班。

同時，華航也為旅客推出「尊爵Flex」票價產品，凡購買台灣出發之港線機票，旅客可依旅行需求，返程航班可自由選擇桃園、台中、高雄，免改票互搭，讓行程組合更彈性便利。此為疫情期間全台唯一提供港線至桃園、台中、高雄三點都可通，減少旅客往返舟車勞頓。

▲國泰航空宣布企業重組，國泰港龍航空即起停運。（圖／國泰港龍航空提供）

事實上，國泰港龍航空在疫情前，桃園-香港每周飛14班；台中-香港每周飛7班；高雄-香港每周飛48班，總計每周從北中南往返香港航班就有69班。

對於國泰港龍航空即起停運，國泰航空表示，集團擬尋求監管機構批准，由國泰航空及旗下全資附屬公司香港快運航空營運國泰港龍航空的大部分航線。

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