「南方澳斷橋」滿一年！運安會承諾：11月底公開調查報告

▲運安會主委楊宏智承諾，南方澳斷橋調查報告下月底公開。（圖／記者屠惠剛攝）



記者李宜秦／台北報導

普悠瑪事故今（21）日滿2年，國家運輸委員會日前公佈該事故的最終報告，運安會主委楊宏智表示，家屬關心的幾點問題，部分超出了運安會職權，需請家屬透過其他管道釐清，另外南方澳斷橋意外報告，將於11月底對外公告。

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楊宏智表示，關於普悠瑪事故最終報告，上周日已開放家屬提問，讓家屬了解報告與調查內容，不過家屬關心的幾點問題，如ATP採購案是否完成等，已超過運安會職權範圍，已請家屬透過其他適合管道追蹤答案。

▲運安會主委楊宏智表示，關於普悠瑪事故罹難者家屬關心的幾點問題，已超過運安會職權。（圖／記者屠惠剛攝）

楊宏智表示，運安會針對交通部、鐵道局、日商、台鐵局提供建議，在交通部、鐵道局部分，多是以修法、監理改善建議為主，對日商是以煞車、控制、電子系統不足為主，至於其他問題，主要都是對台鐵的建議，後續將由台鐵回應，行政院持續列管追蹤。

另外，南方澳斷橋意外至今已滿1年，楊宏智表示，調查報告內部已完成，上月底委員會通過後，已送交相關單位，提供相關單位30天回覆期，11月6日將針對意見進行審查，若有異見者，還有一次可到會陳述，11月20日有需要的話，委員會會再加開一次處理意見，預計隔周可向社會大眾公布報告。

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