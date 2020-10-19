普悠瑪最終調查出爐！列27項改善建議　運安會突襲又開記者會

▲普悠瑪翻覆事故最終調查報告出爐。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪翻車出軌事故至今將滿2年，運安會今（19）日在官網上公布最終調查報告，內容除說明事故原因及事故分析外，也針對台鐵、交通部等單位提出27項改善建議。另外，原先規劃不召開記者會說明，但今又臨時宣布10:30對外宣布；罹難者家屬董家大姐董小羚等人昨日已先聽取完報告，表示對於運安會調查結果可接受，但仍認為不夠完整。

107年10月21日，台鐵局第6432次車普悠瑪自強號自新北市樹林站開往台東縣台東站過程中，於進入蘇澳新馬站月台前之右彎路段里程K89+251處，第8節車廂向左（海）側傾斜翻覆，最終8節車廂全數出軌，其中4節車廂傾覆。本次事故造成車載死亡18人、重傷17人、輕傷274人、無傷61人。

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行政院業於107年12月21日完成上開第6432次車普悠瑪列車事故調查報告，惟立法院於108年4月2日三讀通過「國家運輸安全調查委員會組織法」、「運輸事故調查法」時，附帶決議要求國家運輸安全調查委員(以下簡稱運安會)成立後，應依法重新評估、檢視行政院提出的普悠瑪調查報告，重新檢視與訪談相關關鍵物證與人證，以釐清普悠瑪事故之系統性問題與根本肇因。運安會於108年8月1日成立後即遵照上開決議，經108年9月6日委員會議決議通過，針對行政院調查報告依「運輸事故調查法」第3條及6條之調查權責，提供必要之補強。

本次事故調查結果計調查發現50項，包括司機員之操作、調度員及檢查員之協助等直接肇因，其根源因素是台鐵局未能提供司機員、檢查員及調度員完整手冊及程序以為作業依循；同時台鐵局未能提供司機員、檢查員完整訓練、考驗及獨立檢定制度，致第一線執勤人員對列車系統及操作不熟悉；又因台鐵局未落實已訂定規範之管理，致ATP有被違規隔離及列車有超速行為；另台鐵局以營運為由刪減列車零件更換項目及延遲維修時程，致列車主風泵發生強制停機及性能不佳仍投入營運等。

綜上，運安會針對交通部、交通部台鐵局、交通部鐵道局及普悠瑪列車供應商-日商住友商事株式會社，提出包括組織管理、維修管理、運轉管理及列車系統設計等共27項改善建議，後續運安會將依運輸事故調查法協助行政院進行相關改善建議之追蹤列管。

▲普悠瑪事故最終調查報告家屬出面說明,董小羚說明運安會要求家屬簽署保密切結書,事故身亡的替代役男邱歆粵的阿姨 。（圖／記者李毓康攝）

昨日董小羚等也再次出面表示，運安會的最終調查報告比較客觀，主要說明事故原因不是單一原因造成，沒有像第一次報告一樣，把責任歸咎到司機超速上。

另外，針對罹難者家屬目前求償進度？董小羚說，還有7名家屬尚未跟台鐵和解，因為台鐵問題很大，這要看法院一審判決才能進行後面刑事附帶民事求償，且家屬也對真相釐清不滿意，或認為台鐵傷者賠償金按月給付不合理等。

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